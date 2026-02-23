Prawie 600 miliardów dolarów. Tyle może kosztować odbudowa Ukrainy po czterech latach wojny

Koszty odbudowy Ukrainy po agresji Rosji wzrosły do 588 mld dolarów.

Najbardziej ucierpiały sektory mieszkaniowy, transportowy i energetyczny.

Potrzeby finansowe na najbliższą dekadę trzykrotnie przekraczają PKB Ukrainy.

Ataki na infrastrukturę kolejową i porty w 2024 i 2025 roku znacząco zwiększyły koszty odbudowy.

Z każdym rokiem rosną koszty odbudowy Ukrainy

Zaktualizowany raport na temat strat wywołanych rosyjską agresją wskazuje na znaczny wzrost potrzeb finansowych Ukrainy. Jeszcze rok temu szacowano je na 524 mld dolarów. Obecna kwota, wynosząca 588 mld dolarów, to ponad trzykrotność nominalnego PKB Ukrainy za 2025 rok.

Bank Światowy regularnie aktualizuje ocenę zniszczeń dokonanych przez Rosję, bazując na międzynarodowym modelu. Najnowszy dokument obejmuje okres od 24 lutego 2022 r. do końca 2025 r. Bezpośrednie straty spowodowane wojną w tym czasie wyniosły 195 mld dolarów, co stanowi wzrost o 19 mld dolarów w porównaniu z poprzednim raportem.

Największe straty poniosły sektory mieszkaniowe, transportowe i energetyczne

Raport szczegółowo analizuje, które sektory gospodarki ukraińskiej najbardziej ucierpiały w wyniku wojny. Okazuje się, że sektory mieszkalnictwa, transportu i energetyki poniosły największe straty. Szkody koncentrują się w obwodach frontowych i głównych obszarach metropolitalnych.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. aż 14 proc. budynków mieszkalnych w Ukrainie było uszkodzonych lub zniszczonych. To dotknęło ponad trzy miliony gospodarstw domowych.

Sektor energetyczny, narażony na wzmożone rosyjskie ataki, odnotował wzrost uszkodzonych lub zniszczonych aktywów o około 21 proc. w porównaniu z 2024 rokiem. Dotyczy to infrastruktury wytwarzania energii, przesyłu, dystrybucji i ciepłownictwa.

W sektorze transportu potrzeby wzrosły o blisko jedną czwartą. Jest to wynik nasilenia ataków na kolej i porty w 2024 i 2025 roku. To właśnie w tym sektorze szacowane potrzeby na odbudowę są największe i mają wynieść 96 mld dolarów w ciągu najbliższej dekady.

Oprócz sektora transportu, ogromne środki będą potrzebne na odbudowę innych dziedzin gospodarki:

Sektor energetyczny: prawie 91 mld dolarów

prawie 91 mld dolarów Sektor mieszkaniowy: prawie 90 mld dolarów

prawie 90 mld dolarów Sektor handlu i przemysłu: ponad 63 mld dolarów

ponad 63 mld dolarów Sektor rolnictwa: ponad 55 mld dolarów

Dodatkowo, koszty zarządzania zagrożeniem wybuchowym i usuwania gruzów mają wynieść prawie 28 mld dolarów.

