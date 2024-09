Prezes ZUS zapowiada rewolucję. Część emerytur do likwidacji

Kto płaci rachunki za mieszkanie zmarłego?

Za czynsz i inne opłaty, także formalności dotyczące zawartych przez zmarłego umów abonenckich, związane z mieszkaniem po śmierci bliskiej osoby odpowiadają jego spadkodawcy.

Gdy właściciel nieruchomości umiera, koszty związane z utrzymaniem nieruchomości nie są zawieszane. Narastają dalej, mimo że mieszkanie stoi puste. Opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela powinni regulować jego spadkobiercy.

Spadkobiercy, którzy nie regulując opłat czynszowych, jakie płacił spadkodawca, narażają mieszkanie, które odziedziczą na długi. Wprawdzie można będzie sprzedać mieszkanie z długami, ale trudniej będzie wtedy o nabywcę.

Kto płaci za czynsz, gdy spadkobierców jest kilku?

Gdy spadkobierców jest kilku, każdy z nich jest zobowiązany do zapłaty takiej części czynszu, jaką część wartości mieszkania dostanie w spadku.

Jeśli pozostali spadkobiercy opłacają czynsz za jednego, który nie chce płacić, albo np. jeden płaci za pozostałych, można zażądać zwrotu części czynszu, którą się zapłaciło za kogoś. Żądanie może być ustne (najlepiej przy świadkach) albo pisemne (wtedy najrozsądniej wysłać je niepłacącemu listem poleconym). Jednak zdarza się, i to wcale nierzadko, że osoby, które powinny płacić część czynszu, nie chcą płacić ani tego czynszu, ani długu. Wtedy spadkobierca, który dobrowolnie reguluje opłaty jednego ze spadkobierców lub całej reszty, może wytoczyć niepłacącym spadkobiercom powództwo o zapłatę poniesionych kosztów utrzymania nieruchomości. Osoba, która reguluje opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela, powinna gromadzić dowody: wszystkie opłacone przez siebie rachunki. Kwotę zsumowanych rachunków trzeba podzielić na należności, między spadkobierców w stosunku odpowiednim do ich udziałów.

Uwaga! Zwrotu zapłaconego przez siebie czynszu można domagać się od pozostałych spadkobierców do 3 lat wstecz od ostatniej opłaty. Po tym okresie roszczenie się przedawnia.

Solidarna odpowiedzialność spadkobierców za długi

Do momentu działu spadku wszyscy spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe solidarnie. To znaczy, że gdy w zapłacie czynszu spadkobiercy spóźniali się lub zalegali, wierzyciel, czyli np. spółdzielnia mieszkaniowa, może wybrać, czy zażąda spłaty zaległości od jednego ze spadkobierców, kilku z nich, czy od wszystkich. Spłacenie całej należności przez jednego spadkobiercę zwalnia pozostałych z obowiązku spłaty. Jednak osoba, która zapłaciła np. całość lub większą część od przypadającej na nią, może żądać od pozostałych zwrotu części świadczenia – od każdego z nich takiej części, jaka odpowiada wielkości ich udziałów.

Uwaga! Spadkobiercy muszą dokonywać regularnych opłat podczas całego okresu, gdy nieruchomość jest w ich posiadaniu. Nie tylko do momentu działu spadku, ale do sprzedaży nieruchomości.

Ciągłość płatności za mieszkanie

Spadkobiercy powinni wiedzieć, że nie ma możliwości, aby zatrzymać naliczanie opłat za mieszkanie po śmierci właściciela. Po śmierci spadkodawcy posiadającego nieruchomość, gdy spadkobiercy wstępują w jego prawa i obowiązki, są z automatu zobowiązani do opłacania bieżących kosztów utrzymania nieruchomości.

Rozliczenie kosztów wody

W spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych opłaty za wodę są rozliczane okresowo, np. co kwartał. Oznacza to, że nawet jeśli właściciel mieszkania zmarł w trakcie okresu rozliczeniowego, spadkobiercy otrzymają rachunek za wodę. Wysokość opłaty zależy od zużycia wody w całym okresie rozliczeniowym. Jeśli zużycie było mniejsze niż zakładano, nadpłacona kwota zostanie zwrócona lub zaliczona na poczet przyszłych opłat.

Opłaty za ogrzewanie

Podobnie jak w przypadku wody, rozliczenie kosztów ogrzewania odbywa się zazwyczaj po zakończeniu sezonu grzewczego. Jeśli zużycie ciepła przekroczyło ustaloną normę, spadkobiercy będą musieli dopłacić różnicę. Natomiast jeśli zużycie było mniejsze, nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych opłat.

Rachunki za gaz i prąd

Gaz i energia elektryczna dostarczane są do mieszkania na podst. umowy z dostawcą, dlatego to dostawców trzeba poinformować, że ich klient zmarł. Umowy z dostawcami przestają wtedy obowiązywać. Trzeba jednak poza aktem zgonu dostarczyć orzeczenie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku lub dotyczący nabycia dokument notarialny.

Uwaga na zaległości RTV

Nieuregulowanie formalności związanych z opłatami za radio i telewizję po śmierci członka rodziny może prowadzić do dalszych obciążeń finansowych. Aby tego uniknąć, spadkobiercy powinni wyrejestrować odbiornik na poczcie. Nawet jeśli są zaległości, można to zrobić, ponieważ umowa o świadczenie usług wygasa po śmierci. Niestety, za zaległości do momentu śmierci odpowiada spadkobierca.

Wypowiedzenie pozostałych usług

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych abonenta ulega po jego śmierci rozwiązaniu i wtedy przestaje działać np. kablówka i telefon komórkowy. Usługodawcę trzeba jednak powiadomić o śmierci, dostarczając akt zgonu. Sprzęt związany z odbiorem telewizji kablowej, np. router i dekoder, trzeba (osobiście lub w formie przesyłki) zwrócić firmie, która wypożyczyła je abonentowi.

