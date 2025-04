Tusk nie pomógł ich uratować choć to obiecywał! Polska firma bankrutuje

Zgodnie z przepisami prawo jazdy kat. B umożliwia kierowanie pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Przepisy jednak wyszczególniają, że dotyczy to pojazdów samochodowych z wyjątkiem autobusu i motocykla. To właśnie w celu prowadzenia takich pojazdów, większość robi kurs na prawo jazdy kat. B.

Kategoria B pozwala także na prowadzenie takowego auta z przyczepą o dmc (dopuszczalnej masie całkowitej, czyli wadze przyczepy z ładunkiem) do 750 kg, a także na prowadzenie pojazdów, które określa kategoria prawa jazdy AM.

Kategoria prawa jazdy AM uwzględnia motorowery, oraz czterokołowce lekkie (quady), oraz inne niewielkie pojazdy o masie własnej do 350 kg, których maksymalna prędkość wynosi 45 km/h. Powyższe przepisy dotyczą pojazdów, które możemy prowadzić w innych krajach Europy, ale tylko w Polsce możemy prowadzić także inne pojazdy.

Z prawem jazdy kategorii B poprowadzisz część motocyklów, oraz kombajn zbożowy. Ale tylko w Polsce

Jak pisze Auto Świat ustawa o kierujących pozwala również jedynie na terenie Polski prowadzić także inne pojazdy, takie jak kombajn zbożowy, czy część motocyklów.

Przepisy dotyczą motocykli o pojemności silnika do 125 ccm i mocy nieprzekraczające 11 kW w stosunku do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. W przypadku motocykli homologowanych jako trzykołowe, pojemność nie ma znaczenia. Możliwość prowadzenia motocykli dotyczy tylko osób, które mają prawo jazdy kat. B minimum trzy lata.

A co z kombajnem zbożowym? W Polsce z prawem jazdy kat. B można prowadzić pojazdy wolnobieżne, więc i traktory, oraz kombajny zbożowe. Trzeba jednak wspomnieć, że kombajny zbożowe w przeciwieństwie do ciągników nie trzeba rejestrować, więc nie mają tablic rejestracyjnym. Auto Świat przypomina, że wyjeżdżając takim autem na drogę publiczną trzeba zadbać o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ponadto nie można jeździć takowym mając zapięty harder, tj. przednią, roboczą część kombajnu poszerzającą pojazd.

Choć istnieją specjalne ośrodki organizujące kursy kombajnistów, nie są one obowiązkowe - tak długo, jak będziemy jeździć jedynie na terenie Polski.

