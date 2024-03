Prawo jazdy kategorii B. Nowe uprawnienia

Prawo jazdy kategorii B generalnie uprawnia do prowadzenia samochodów osobowych. Przeciętny właściciel tego dokumentu wychodzi z założenia, że właśnie posiadając taki dokument, może prowadzić auto osobowe. Masa takiego auta nie powinna przekroczyć 3,5 tony. Ale tyle teoria i domysły. Okazuje się jednak, że bywają sytuacje, kiedy to prawo jazdy kategorii B uprawni do prowadzenia cięższych pojazdów. Jak to możliwe? W przepisach pojawił się nowy limit dotyczący masy pojazdu. To 4250 kg. Okazuje się jednak, że dotyczy to tylko masy całkowitej samochodów elektrycznych i wodorowych i masa ta zapisana jest w dowodzie rejestracyjnym auta. Nie bez znaczenia jest tu także doświadczenie kierowcy. Rozszerzenie limitu masy pojazdu jest możliwe w przypadku, gdy kierujący posiada prawo jazdy od co najmniej dwóch lat.

Zatem zmiana przepisów wymuszona jest modą i rozwojem rynku pojazdów elektrycznych. Bez takich zmian popularne cięższe elektryki tak naprawdę mogłyby prowadzić tylko kierowcy, którzy mają prawo jazdy kategorii C. Nowe przepisy pozwolą tego uniknąć. Ale uwaga! Jest w tym wszystkim pewien haczyk. Aby móc prowadzić cięższe auto elektryczne czy wodorowe z prawem jazdy kategorii B w ręce, trzeba spełnić wszystkie warunki. W przeciwnym razie, kierowcy będzie groziła grzywna wynosząca nie mniej niż 1500 złotych, ale, co bardzo ważne, zdecyduje o niej sąd, a nie policja. Maksymalna kwota może sięgnąć zatem 30 tysięcy złotych.

