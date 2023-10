Prawo jazdy tylko na 5 lat! Do tego zmusi nas Bruksela?

Prawo jazdy na 5 lat

Tylko na pięć lat ma być wydawane prawo jazdy kierowcom po 70. roku życia. To nie jedyne zmiany w prawie zawarte w projekcie tzw. Wizji Zero. Ma być też wprowadzony okres próbny dla młodych kierowców czy wspólna baza punktów karnych we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Przedłużenie prawa jazdy dla kierowców, którzy ukończą 70 lat wiązałoby się – zgodnie z pomysłem KE – z przejściem badań kontrolnych, które odbywałyby się co pięć lat. Jakie miałyby to być badania, decydowałoby indywidualnie każde z państw członkowskich.

Najstarsi kierowcy popełniają najmniej wypadków

Jak wynika z danych Polskiego Instytutu Transportu, najstarsi kierowcy w Polsce powodują najmniej wypadków – podaje bankier.pl. Zgodnie z danymi za 2021 r., współczynnik liczby wypadków na 10 tys. kierowców, w przypadku osób po 60. roku życiu wyniósł 3,49. Dla kierowców pomiędzy 18 a 24 rokiem życia wyniósł on 13,77. Dla kierowców w wieku 25-39 lat wyniósł on 7,85, a w przypadku osób w wieku 40-59 lat – 5,46.

Wymiana prawa jazdy w Polsce

Jedną z części tzw. Wizji Zero ma być także usunięcie z obiegu bezterminowych praw jazdy. W Polsce takie dokumenty nie są wydawane już od dziesięciu lat. Obowiązują prawa jazdy wydane przed 2013 r., które stracą bezterminowość do 2033 r. Obecnie prawo jazdy można otrzymać maksymalnie na 15 lat. Po tym czasie trzeba ponownie przejść badania lekarskie. W przypadku pogorszenia wzroku , kolejny dokument będzie ważny 5 lat.

