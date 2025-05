Spis treści

Sprzedaż detaliczna bije rekordy po 3 latach

Dane Głównego Urzędu Statystycznego z maja 2025 roku pokazują najwyższą dynamikę sprzedaży detalicznej od trzech lat. Wzrost o 7,6 proc. w stosunku rocznym znacznie przewyższył prognozy analityków, którzy spodziewali się jedynie 3-3,2 proc.

"To już nie jest sygnał, to jest informacja, która mówi o tym, że ruszamy bardzo ostro do przodu" – podkreślił premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził, że wzrosty widać praktycznie we wszystkich kategoriach produktów.

Polacy odważniej wydają pieniądze na zakupy

Ekonomiści ING Banku Śląskiego zauważają, że Polacy wracają do odważniejszych zakupów, szczególnie w kategorii dóbr trwałych takich jak meble czy odzież. To sygnalizuje rosnące zaufanie konsumentów do sytuacji ekonomicznej kraju.

Analitycy PKO Banku Polskiego widzą w najnowszych danych GUS "wiele dowodów na bardzo dobrą kondycję sektora konsumenckiego". Bank prognozuje wzrost konsumpcji prywatnej o 3,4 proc. w całym 2025 roku wobec 3,1 proc. w roku ubiegłym.

Eksperci Banku Pekao podkreślają, że choć część wzrostu można przypisać późnej Wielkanocy w tym roku, mocne wyniki dotyczą również kategorii normalnie niewrażliwych na ten czynnik sezonowy.

Szczególnie mocno rośnie sprzedaż samochodów (+14,9 proc. rok do roku) oraz mebli i sprzętu RTV/AGD (+13,2 proc.). Po raz pierwszy od dawna wzrosły także wydatki na odzież i obuwie (+8,4 proc.), co pokazuje powrót zaufania konsumentów do większych zakupów.

Eksperci PKO BP zwracają uwagę na solidny rynek pracy z bezrobociem na rekordowo niskim poziomie oraz realny wzrost wynagrodzeń jako główne wsparcie dla konsumpcji. Dodatkowym czynnikiem może być spadek skłonności do oszczędzania spowodowany obniżką stóp procentowych NBP.

Drugi kwartał 2025 roku przynosi optymizm gospodarczy

Początek drugiego kwartału 2025 roku wygląda znacznie lepiej niż niemrawy pierwszy kwartał. Ekonomiści prognozują wzrost PKB powyżej 3 proc. w dalszej części roku, choć pozostają ostrożni w ocenach całorocznych perspektyw.

Analitycy zwracają uwagę na potencjalne ryzyka związane z niepewnością w globalnym handlu i nową polityką celną administracji amerykańskiej. Mimo to, rekordowa sprzedaż detaliczna stanowi pozytywny sygnał dla polskiego rynku konsumenckiego i całej gospodarki.