UE dała zielone światło na zmiany w KPO! Miliardy euro na obronność dla Polski

Przełom w polskim Krajowym Planie Odbudowy! Ministrowie finansów Unii Europejskiej oficjalnie zatwierdzili zmiany, które otwierają drogę do utworzenia Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności o wartości blisko 26 miliardów złotych. Ta decyzja nie tylko przybliża Polskę do otrzymania kolejnej transzy środków z KPO, ale również stanowi ważny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa i obronności kraju. Co dokładnie oznacza ta zmiana i na co zostaną przeznaczone te środki?

i Autor: ThinkstockPhotos, Archiwum prywatne Gmach Komisji Europejskiej w Brukseli.