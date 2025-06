Gaz-System buduje terminal FSRU w Gdańsku. Co to oznacza dla Polski?

Gaz-System podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), na mocy której otrzyma 2,2 mld zł pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Te środki zostaną przeznaczone na budowę gazociągów o długości około 250 km, które połączą terminal FSRU w Gdańsku z Gustorzynem koło Włocławka.

Jak poinformował prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc, dzięki pożyczce z KPO powstanie gazociąg, który umożliwi transport gazu z terminala FSRU do centralnej Polski, co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Pożyczka z KPO została udzielona na preferencyjnych warunkach – na 25 lat z oprocentowaniem 0,5 proc. w skali roku. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes BGK, podkreśliła, że ta pożyczka na lądową część FSRU to ostatni element finansowania transformacji energetycznej z KPO realizowany przez BGK.

Inwestycja Gaz-Systemu w Gdańsku – co obejmuje projekt FSRU?

Cały projekt budowy terminala FSRU w Gdańsku jest kompleksowy i obejmuje kilka kluczowych elementów. Urząd Morski w Gdańsku odpowiada za budowę falochronu. Gaz-System natomiast zajmie się budową nabrzeża, podmorskiego gazociągu prowadzącego na brzeg, a także gazociągu lądowego Gdańsk-Kolnik-Gardeja-Gustorzyn.

Szacowany koszt całego projektu FSRU to 4,5 mld zł. Kwota ta nie uwzględnia kosztu samego czarteru jednostki FSRU. Za budowę terminala odpowiada koreański wykonawca, któremu zapłaci japoński Mitsui. Co istotne, Gaz-System nie będzie musiał wliczać kosztów czarteru do swoich nakładów inwestycyjnych.

Kiedy ruszy terminal FSRU w Gdańsku i co to oznacza dla rynku gazu?

Gaz-System planuje uruchomienie terminala FSRU na początku 2028 roku. Nabrzeże dla FSRU powstanie na wschód od portu w Gdańsku, około 3 km od brzegu. Będzie ono przystosowane do zakotwiczenia dwóch jednostek FSRU.

Zdolności regazyfikacyjne pierwszego pływającego terminala wynoszą 6,1 mld m sześć. gazu rocznie. Całość tej mocy została już zarezerwowana przez Orlen. Jak podkreślił prezes Hinc, inwestycja w terminal FSRU "pozwala dokończyć dywersyfikację dostaw gazu do Polski i otwiera okno na świat". Dodał również, że firmy handlujące gazem będą miały dostęp do globalnego rynku, co powinno przełożyć się na spadek cen gazu.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. Spółka jest również właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

Sławomir Hinc, prezes Gaz System - EKG 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.