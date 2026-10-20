Prestiżowe nagrody Złoty Laur "Super Biznesu". Trwa uroczysta gala [ZDJĘCIA]

Złoty Laur "Super Biznesu" 2026
21:19
Na scenę weszli: Michał Opuchlik, Dyrektor Generalny Swixx Biopharma oraz dr Grażyna Magdziak, przewodnicząca Rady Business Centre Club, która wręczyła nagrodę.
21:18
Dzisiejszego wieczoru doceniamy również Medycynę i Biznes. Zwycięzcą w tej kategorii zostaje Swixx Biopharma SP. Z O.O.
21:15
🏆✨ Wielkie emocje od pierwszych chwil! XIII Gala Złotego Lauru „Super Biznesu” 2026 rozpoczęła się w wyjątkowej atmosferze! 🎉 #ZłotyLaur2026 https://t.co/boHXJnCOhM— superbiz.pl (@SuperbizPL) October 20, 2026
21:13
Nagrodę odebrał Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag sp. z o.o., a cenną statuetkę wręczył Michał Spoczyński, członek zarządu Pracodawców RP.
21:12
Druga kategoria to Kultura i Biznes. Zwycięzcą zostaje firma Strabag Sp. z o.o.
21:11
🏆 Prof. Leszek @LBalcerowicz Osobowością 35-lecia! Podczas XIII Gali Złotego Lauru „Super Biznesu” uhonorowano jednego z architektów polskiej transformacji gospodarczej. 🎖️ Statuetkę laureatowi wręczył prof. @Piotr_Wachowiak, rektor @SGHWarsaw 👏 Gratulujemy! #ZłotyLaur2026 https://t.co/PlF9TElm03— superbiz.pl (@SuperbizPL) October 20, 2026
21:07
Głos zabrał prof. Leszek Balcerowicz, laureat nagrody w kategorii "Osobowość 35-lecia".
21:06
Na scenę wkroczył profesor Balcerowicz oraz profesor Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej, który wygłosił laudację.
21:04
Dzisiejszy wieczór zaczynamy od specjalnej kategorii - związanej z 35-leciem powstania „Super Expressu” – Osobowość 35-lecia. Laureatem nagrody został prof. Leszek Balcerowicz.
21:02
W tegorocznej, trzynastej edycji konkursu, nagrody zostaną przyznane w ośmiu starannie wyselekcjonowanych kategoriach, które odzwierciedlają nowoczesne oblicze polskiej przedsiębiorczości, ale także odwagę w dążeniu do realizacji swoich wartości. Są to:
- Osobowość 35-lecia
- Kultura i Biznes
- Medycyna i Biznes
- Transformacja Energetyczna
- Biznes i Innowacje
- Ambasador Polski
- Instytucja 35-lecia
- Osobowość Roku
21:00
🇵🇱 35 lat dynamicznych przemian i ogromnego rozwoju polskiej gospodarki! 🏆 Podczas XIII Gali Złotego Lauru „Super Biznesu” minister aktywów państwowych (@MAPGOVPL) @wbalczun mówił o polskim cudzie gospodarczym ostatnich dekad. #ZłotyLaur2026 https://t.co/ERyQgadeCg— superbiz.pl (@SuperbizPL) October 20, 2026
20:51
„Polska zawsze była inspiracją dla Białorusi w jej drodze do wolności” – podkreśliła @Tsihanouskaya podczas XIII Gali Złotego Lauru „Super Biznesu”. 🏆 Liderka białoruskiej opozycji zabrała głos, mówiąc o walce Białorusinów o wolność i demokrację. #ZłotyLaur2026 https://t.co/NE2uFQVXAP— superbiz.pl (@SuperbizPL) October 20, 2026
20:50
Po podnoszącym na duchu wystąpieniu białoruskiej polityk, Anna Butrym zaprosiła na scenę ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna, który mówił o polskim cudzie gospodarczym ostatnich 35 lat.
20:42
Na scenę weszła Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji, prawdziwa zwyciężczyni wyborów prezydenckich na Białorusi, której reżim Łukaszenki uniemożliwił objęcie władzy i którą ściga grożąc jej wieloletnim więzieniem. Stwierdziła ona w swoim wystąpieniu że "Polska zawsze była inspiracją dla Białorusi w jej drodze do wolności".
20:31
Głos zabrał Aleś Bialacki, który wygłosił przemówienie, w którym przybliżył swoją drogę do wolności i działalność społeczno-polityczną, a także sytuację ruchu wolnościowego na Białorusi. Swoje przemówienie zakończył słowami: "O wolnosć Waszą i Naszą!".
20:26
Głos zabrał i oficjalne otworzył galę Hubert Biskupski - pomysłodawca nagród Złotego Lauru, szef Super Biznesu, a także zastępca redaktora naczelnego Super Expressu. Hubert Biskupski przywitał wyjątkowych gości - Alesia Bialackiego, laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 2022 roku, działacza społecznego, obrońcę praw człowieka i więźnia politycznego, dyrektora Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”.
Hubert Biskupski mówił, że bez wolności słowa i wolności ekonomicznej nie uda się zbudować nowoczesnego państwa szczęśliwych obywateli. Stwierdził też, że biznes to nie tylko liczby, bilanse i wskaźniki rynkowe. "Biznes to przede wszystkim ludzie: ich odwaga w przełamywaniu schematów, pasja oraz niezłomna wiara w tworzenie trwałych wartości" - dodał Hubert Biskupski.
20:22
Prowadząca Anna Butrym powitała również:
- Prof. Przemysława Litwiniuka, członka Rady Polityki Pieniężnej
- Mariusza Frankowskiego, Wojewodę Mazowieckiego
- Michała Rado, wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
oraz:
- kierownictwo Grupy ZPR, na czele ze Zbigniewem Benbenkiem – założycielem Grupy ZPR oraz Agatą Benbenek – przewodniczącą rady nadzorczej Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych SA
- kierownictwo Time SA, na czele z prezes Ewą Rosiewicz
- Panie i panów posłów
- Panie i panów prezesów.
20:21
Anna Butrym przywitała także przedstawicieli korpusu dyplomatycznego:
- Jego Ekscelencję Valdemarasa Sarapinasa, ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
- Jego Ekscelencję Wasyla Bodnara, ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
20:20
Anna Butrym przywitała uczestników Gali Złotego Lauru „Super Biznesu”. Wśród szczególnych gości znaleźli się:
- Swiatłana Cichanouska, prezydent elekt Białorusi, legalna prezydent Białorusi
- Aleś Bialacki, laureat Pokojowej Nagrody Nobla
- Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych
- Stefan Krajewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Marcin Kulasek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Małgorzata Baranowska, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- Konrad Wojnarowski, Wiceminister Energii
- Grzegorz Wrona, Wiceminister Aktywów Państwowych
20:14
Utworem „W to mi graj” przywitała uczestników Gali utalentowana artystka polskiej sceny muzycznej, Ania Karwan. Jej niezwykły, pełen emocji głos wprowadza nas w świat muzyki przepełnionej szczerością, wrażliwością i autentycznością.
20:13
19:53
Trzynasta edycja uroczystej gali wręczenia statuetek Złoty Laur Super Biznesu odbywa się dziś, we wtorek, 20 października 2026 roku, o godzinie 20:00. Na miejsce tego prestiżowego wydarzenia wybrano eleganckie wnętrza warszawskiego Hotelu Bellotto. Wieczór uświetni obecność czołowych przedstawicieli polskiego biznesu, ekonomistów, polityków i ministrów.
Podczas uroczystości zostaną wręczone prestiżowe nagrody dla biznesu, honorujące osoby, przedsiębiorstwa i organizacje, które w mijającym roku w sposób wyjątkowy przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki. Wyróżnienia trafiają nie tylko do liderów w obszarze ekonomii, ale również do postaci ze świata sportu czy działalności charytatywnej, które swoimi inicjatywami promują Polskę na arenie międzynarodowej.
Uroczystą galę poprowadzi dziennikarka Anna Butrym, a o oprawę artystyczną zadba Ania Karwan – utalentowana artystka polskiej sceny muzycznej. Zainteresowani będą mogli śledzić przebieg wydarzenia na żywo. Transmisja będzie dostępna na kanale "Super Expressu" w serwisie YouTube, na stronie internetowej superbiz.se.pl oraz w mediach społecznościowych wydawcy.