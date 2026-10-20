Prestiżowe nagrody Złoty Laur "Super Biznesu". Trwa uroczysta gala [ZDJĘCIA]

Głos zabrał i oficjalne otworzył galę Hubert Biskupski - pomysłodawca nagród Złotego Lauru, szef Super Biznesu, a także zastępca redaktora naczelnego Super Expressu. Hubert Biskupski przywitał wyjątkowych gości - Alesia Bialackiego, laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 2022 roku, działacza społecznego, obrońcę praw człowieka i więźnia politycznego, dyrektora Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”.

Hubert Biskupski mówił, że bez wolności słowa i wolności ekonomicznej nie uda się zbudować nowoczesnego państwa szczęśliwych obywateli. Stwierdził też, że biznes to nie tylko liczby, bilanse i wskaźniki rynkowe. "Biznes to przede wszystkim ludzie: ich odwaga w przełamywaniu schematów, pasja oraz niezłomna wiara w tworzenie trwałych wartości" - dodał Hubert Biskupski.