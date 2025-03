Wielka awaria internetu Netia. Co się stało?

W kwietniu 2025 roku spora grupa emerytów dostanie od ZUS prezent na Wielkanoc. ZUS standardowo wypłaca emerytury w poszczególne dni miesiąca: 1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25. Jeśli dzień wypłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenie emerytalne jest przekazywane do realizacji z wyprzedzeniem minimum jednodniowym. Zwykle w takiej sytuacji ZUS wypłaca pieniądze w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym powinno być wypłacone świadczenie. Na przykład jeśli pierwszy dzień miesiąca wypada w niedzielę, to emerytura przyjdzie najpóźniej w piątek poprzedzający tę niedzielę. Ta zasada będzie miała spory wpływ na terminy wypłaty emerytur i kwoty przelewów w tym miesiącu.

Pieniądze od ZUS w kwietniu - 13. emerytura i wcześniejsze przelewy

ZUS ogłosił szczegółowy harmonogram wypłat 13. emerytur w tym roku, z którego wynika, że dodatkowe pieniądze dotrą do seniorów wraz z emeryturami w kwietniu. Ze względu jednak na to, że Wielkanoc wypada w niedzielę, 20 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 21 kwietnia, część przelewów z ZUS musi być przyspieszona. Oznacza to, że podwójne świadczenie (standardowa emerytura + trzynastka) zostanie wypłacone:

1 kwietnia (wtorek)

4 kwietnia (piątek) - zamiast soboty 5 kwietnia i niedzieli 6 kwietnia

10 kwietnia (czwartek)

15 kwietnia (wtorek)

18 kwietnia (piątek) - zamiast Niedzieli Wielkanocnej 20 kwietnia

25 kwietnia (piątek)

Dzięki zmianie terminów większość seniorów otrzyma podwójny przelew z ZUS jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

Ile wyniesie 13. emerytura 2025?

Trzynastka w 2025 roku wyniesie 1878,91 zł brutto, co odpowiada wysokości minimalnej emerytury po marcowej waloryzacji. Kwota netto będzie się różnić w zależności od sytuacji podatkowej seniora i może wynieść od 1484,34 zł do 1709,81 zł na rękę. Emeryci otrzymujący podstawowe świadczenie w wysokości do 2500 zł brutto zapłacą od 13. emerytury jedynie 9-procentową składkę zdrowotną. Osoby z wyższymi świadczeniami zostaną dodatkowo objęte 12-procentową zaliczką na podatek dochodowy od nadwyżki ponad ten limit (2500 zł).

