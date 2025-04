135 tys. zł dofinansowania na budowę domu w 2025 roku! Na co i jak możesz dostać pieniądze?

Polska giełda bije światowe rekordy, a jej indeksy osiągają historyczne maksima. Mimo globalnych zawirowań gospodarczych i geopolitycznych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie notuje w tym roku najwyższe stopy zwrotu na świecie. Co to oznacza dla przeciętnego inwestora? Jakie nowe możliwości się otwierają? O tym wszystkim opowiada prezes GPW, Tomasz Bardziiłowski.

Rekordowe wzrosty na warszawskiej giełdzie

Co się dzieje na Giełdzie Papierów Wartościowych, gorącym okresie dla gospodarki i polityki. Jak wyglądają indeksy?

Mamy podwyższoną zmienność, natomiast nasza giełda radzi sobie bardzo dobrze. Musimy powiedzieć, że po spadkach, które miały miejsce po ogłoszeniu specjalnych taryf kilka tygodni temu, giełda warszawska nie tylko odbiła, ale zanotowała nowe rekordy. Od wczoraj mamy na trzech głównych indeksach nowe historyczne maksima.

Czekamy, kiedy na głównym indeksie giełdowym WIG będziemy mieli symboliczne 100 tysięcy punktów. Wczoraj zabrakło do tego zaledwie 30 pkt, ale mam nadzieję, że to już niedługo nastąpi.

Imponujące stopy zwrotu

Rozumiem, że wszyscy inwestorzy indywidualni, którzy oszczędzają, mogą się cieszyć?

W tym roku polska giełda jest najlepsza na świecie. Stopy zwrotu są imponujące – od początku roku, w ciągu kilku miesięcy, to ponad 25 proc. Mimo tych zawirowań, a nawet więcej – te zawirowania okazały się dobrą okazją do zakupu akcji polskich spółek. Ci, którzy inwestują poprzez PPK, poprzez takie konta jak IKE czy IKZE, na pewno mogą się cieszyć.

Nowe produkty dla polskich inwestorów

Panie prezesie, jeszcze chciałem zapytać, czy planujecie wprowadzić jakieś nowe instrumenty finansowe, które zachęciłyby Polaków do inwestowania w akcje?

Jeżeli chodzi o giełdę, to u nas 70 proc. obrotów generują inwestorzy zagraniczni. Chcielibyśmy, aby w tych wzrostach partycypowali również polscy inwestorzy. Chcemy przyciągnąć inwestorów indywidualnych na giełdę. Z myślą o nich rozwijamy nowe produkty.

ETF-y i fundusz dywidendowy

Jakie to będą produkty?

Ciekawymi produktami są fundusze, które odzwierciedlają całe indeksy – fundusze, które są notowane na giełdzie, tak zwane ETF-y. Kupując taki ETF, na przykład na indeks WIG40, kupujemy od razu udziały w 40 spółkach. Jeżeli nawet cena jakiejś akcji spadnie, to cena innych akcji może wzrosnąć i cały indeks również może rosnąć. To są produkty, które uważamy za ciekawe, bo inwestor indywidualny w szczególności powinien myśleć o dywersyfikacji ryzyka, a one tę dywersyfikację dają.

Za kilka miesięcy zadebiutuje na giełdzie fundusz, który będzie oparty o kilkadziesiąt spółek płacących najwyższe dywidendy. Ten fundusz będzie wypłacał te dywidendy cztery razy w roku. Będziemy więc mogli nie tylko inwestować i czerpać korzyści ze wzrostu wartości akcji, ale równocześnie otrzymywać dodatek w postaci dywidendy cztery razy w roku – coś, co myślę, będzie bardzo atrakcyjne dla wielu inwestorów.

Warto również myśleć o zabezpieczeniu emerytalnym, wykorzystując takie konta, które dają pewne ulgi podatkowe, jak IKE i IKZE.

Dziękuję za rozmowę.

Tomasz Bardziłowski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych - EKG 2025