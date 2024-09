i Autor: Marek Kudelski/Super Express; Shutterstock

Prezes NBP mówi o "hojnych" regulacjach pracy w Polsce. Porównujemy czas pracy, urlopy i przywileje

Adam Glapiński prezes polskiego banku centralnego podczas konferencji prasowej zauważył, że są kraje gdzie pracuje się intensywniej , "nie ma takich urlopów, świadczeń macierzyńskich, pomacierzyńskich, przedmacierzyńskich itd." Jak dodał " jest podejmowana w Polsce dyskusja o wprowadzeniu czterodniowego tygodnia pracy". Jego zdaniem jest na to za wczesnie, bo "my ciągle jesteśmy tymi doganiającymi, a jak ma to być tylko dla urzędników, to jest to tak jaskrawo niesprawiedliwe, że na pewno nie" - stwierdził Glapiński.