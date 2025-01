Prezes NBP: rezerwy w złocie powiększone

NBP: Na samym złocie jest wykreowany ogromny zysk

„W tej chwili doszliśmy do 450 ton złota, o czym uroczyście informujemy. Dochodzimy do klubu 13 krajów największych posiadaczy złota” – powiedział w piątek na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

Złoto stanowi część rezerw walutowych Narodowego Banku Polskiego. NBP posiada także waluty i papiery dłużne denominowane w złotych.

„Na samym złocie jest wykreowany ogromny zysk, kilkadziesiąt miliardów, ale tym się nie należy ekscytować, bo my nie kupujemy złota, aby go z zyskiem sprzedawać. To stanowi zabezpieczenie Polaków na wypadek nadzwyczajnych okoliczności, wojny, zagrożenia wojną, pandemii” – powiedział prezes banku centralnego.

Na koniec listopada 2024 r. stan oficjalnych aktywów rezerwowych NBP wyniósł 890,3 mld zł. W samym listopadzie 2024 r. NBP zakupił 21 ton złota i na koniec tamtego miesiąca rezerwy NBP w złocie wyniosły 448,2 tony, a ich wartość na koniec listopada wyniosła 156,5 mld zł. Udział rezerw w złocie w całości w oficjalnych aktywach rezerwowych wyniósł na koniec listopada ub.r. ponad 17,6 proc.

Zakup 21 ton złota NBP w listopadzie ubiegłego roku

NBP w listopadzie 2024 r. zakupił 21 ton złota – podał bank centralny w raporcie o bilansie płatniczym.

„Na koniec listopada 2024 r. stan oficjalnych aktywów rezerwowych NBP wyniósł 890,3 mld zł. NBP od 2018 r. zwiększa udział złota w oficjalnych aktywach rezerwowych. W listopadzie 2024 r. NBP zakupił 21 ton złota. Na koniec omawianego okresu rezerwy NBP w złocie wyniosły 448,2 tony i osiągnęły wartość 156,5 mld zł” – podał bank centralny komunikacie o rachunku płatniczym.

NBP podał także, że udział rezerw w złocie w całości w oficjalnych aktywach rezerwowych wyniósł na koniec listopada ub.r. ponad 17,6 proc.