Ceny węgla w 2023 roku

Szef PGE Wojciech Dąbrowski w środę wieczorem (28 grudnia 2022) na antenie Polsat News był pytany m.in. o negocjowaną umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) na dostawy węgla do spółki w 2023 roku. "Prowadzimy dyskusję, (...) w ciągu kilku dni, w przyszłym tygodniu, zamierzamy zawrzeć porozumienie (z PGG - PAP), jeśli chodzi o cenę węgla na przyszły rok" - odpowiedział Wojciech Dąbrowski.

Prezes PGE pytany był też o to, co może się stać z cenami węgla w przyszłym roku i czy jest szansa, że ceny węgla spadną. Szef PGE powiedział, że liczy na to, iż trend spadkowy się utrzyma.

Dąbrowski przypomniał, że Polska nie jest "bezludną wyspą" i ceny węgla w kraju są związane z cenami za granicą. Przyznał jednocześnie, że w ostatnich tygodniach ceny węgla spadają. "Zakładam, że ten trend się utrzyma. Na razie nie mamy w swoich analizach wzrostu cen węgla, ale sytuacja jest dynamiczna" - powiedział.

Prezes PGE podkreślił, że funkcjonujemy w czasie kryzysu energetycznego wywołanego agresją Rosji na Ukrainę. To spowodowało m.in. wzrost cen nośników energii w tym węgla.

Pod koniec 2022 roku najtaniej węgiel można było kupić w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej w cenie 1770 zł za tonę. Jednak rozszedł się jak ciepłe bułeczki. Trwa oczekiwanie na wznowienie sesji.

