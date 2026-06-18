Piszemy o tym, dlatego że:

Jarosław Kaczyński jako prezes największej partii opozycyjnej składa corocznie jawne oświadczenie majątkowe

Transparentność finansowa liderów politycznych jest kluczowa dla zaufania obywateli

Kaczyński należy do grupy polityków o stosunkowo skromnym majątku jak na swoją pozycję

Struktura jego dochodów pokazuje różnorodność źródeł finansowania polityków

Zgodnie z najnowszym oświadczeniem majątkowym, Jarosław Kaczyński zgromadził 363 406,99 zł oszczędności. Co ciekawe, jest to kwota o ponad 17,5 tys. zł niższa niż w roku poprzednim. Ta zmiana przerywa obserwowany wcześniej trend regularnego wzrostu jego zasobów finansowych. Polityk nie zadeklarował posiadania środków w obcych walutach ani papierów wartościowych.

Dom na Żoliborzu to wciąż perła w koronie

Najcenniejszym składnikiem majątku Jarosława Kaczyńskiego pozostaje nieruchomość. Jest on współwłaścicielem 1/3 domu o powierzchni około 150 m², położonego na warszawskim Żoliborzu. Wartość całej nieruchomości została wyceniona na około 2,2 miliona złotych, co oznacza, że jednej trzeciej udziału Jarosława Kaczyńskiego przypada wartość około 730 tysięcy złotych.

Nieruchomość swoje najlepsze lata ma jednak dawno za sobą. Piętrowy budynek nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle okolicznych domów na Żoliborzu. Według relacji osób, które gościły w mieszkaniu polityka, wnętrze przypomina prawdziwy relikt z czasów PRL-u. "Rodzinny dom Kaczyńskich to pół bliźniaka na Żoliborzu. Ci, którzy tam byli, mówią, że to jak podróż w czasie do późnego Gomułki: stary żakardowy fotel, meblościanka, wszędzie pełno gazet i książek. Pokój prezesa jest na parterze" - opisywał kilka lat temu portal Newsweek.pl.

Jakie dochody osiągnął Kaczyński w 2025 roku?

W 2025 roku główne źródła dochodu prezesa PiS pochodziły z trzech źródeł. Otrzymał 140 906,97 zł emerytury, 138 413,16 zł uposażenia poselskiego oraz 47 603,76 zł diety parlamentarnej. W porównaniu z rokiem 2024, w jego dochodach zabrakło wynagrodzenia z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, co jest naturalną konsekwencją zmiany rządu.

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Jedyny kredyt do spłaty

Jedynym zobowiązaniem finansowym Kaczyńskiego jest kredyt w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefczyka. Na koniec 2024 roku do spłaty pozostało mu 45 404 złote, co oznacza systematyczne zmniejszanie zadłużenia – rok wcześniej wynosiło ono ponad 54 tysiące złotych.

Skromne życie i jeden kredyt

Prezes PiS konsekwentnie deklaruje brak dóbr luksusowych. W jego oświadczeniu nie znajdziemy informacji o samochodzie czy innym mieniu ruchomym, którego wartość przekraczałaby 10 tysięcy złotych. Widać to wyraźnie w naszej GALERII ZDJĘĆ "Tak mieszka Jarosław Kaczyński". Nie prowadzi również działalności gospodarczej, nie ma udziałów w spółkach i nie nabywał mienia od Skarbu Państwa czy samorządu.

Jedynym zobowiązaniem finansowym polityka jest kredyt zaciągnięty w Kasie SKOK im. Stefczyka. Na koniec 2025 roku do spłaty pozostało mu 29 660,49 zł. Oznacza to, że systematycznie zmniejsza swoje zadłużenie. Jarosław Kaczyński pełni również honorowo funkcję przewodniczącego Rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, z której nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

Kluczowe informacje z najnowszego oświadczenia:

Oszczędności: 363 406,99 zł (spadek o ponad 17,5 tys. zł).

363 406,99 zł (spadek o ponad 17,5 tys. zł). Nieruchomości: współwłasność 1/3 domu o wartości 2,2 mln zł.

współwłasność 1/3 domu o wartości 2,2 mln zł. Dochody (2025 rok): łącznie ponad 326 tys. zł (emerytura, uposażenie i dieta).

łącznie ponad 326 tys. zł (emerytura, uposażenie i dieta). Zobowiązania: 29 660,49 zł kredytu do spłaty.

29 660,49 zł kredytu do spłaty. Inne: brak samochodu i innych dóbr luksusowych.

GALERIA ZDJĘĆ Tak się zmieniał Jarosław Kaczyński. Zobacz prezesa PiS w młodości

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