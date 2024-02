Nocne odwołanie prezesa PKP Cargo! Co się stało?

Zawieszenie z "ważnych powodów"

"Zarząd PKP Cargo S.A. (...) informuje, iż w dniu 1 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza PKP Cargo podjęła następujące decyzje: z ważnych powodów zawiesza w czynnościach prezesa zarządu PKP Cargo S.A. Pana Dariusza Seligę; z ważnych powodów zawiesza w czynnościach członka zarządu ds. operacyjnych PKP Cargo S.A. Pana Marka Olkiewicza" - poinformowano w komunikacie.

Jak dodano, rada nadzorcza "powierza wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu PKP Cargo S.A. Panu Maciejowi Jankiewiczowi członkowi zarządu ds. finansowych PKP Cargo S.A. w związku z zawieszeniem w czynnościach Prezesa Zarządu PKP Cargo S.A. Pana Dariusza Seligi". Ten swoją funkcję sprawował od kwietnia 2022 r.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i czołowym operatorem w Unii Europejskiej.

PKP S.A. posiada 33,01 proc. akcji PKP Cargo S.A. PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i czołowym operatorem w Unii Europejskiej. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy (największa flota taboru w Polsce), samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe dla kilku tysięcy klientów na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.

Od 2004 roku Dariusz Seliga pracował w administracji samorządu warszawskiego, był pełnomocnikiem prezydenta. W 2005 roku został burmistrzem dzielnicy Włochy, a następnie posłem na Sejm RP V, VI i VII kadencji. W 2016 roku objął stanowisko prezesa PKP CARGO CONNECT, spółki należącej do Grupy PKP CARGO, a od 2019 roku związany był ze spółką PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. (czeska spółka należąca do PKP CARGO S.A.) początkowo jako członek zarządu, a od 2021 roku był prezesem zarządu.

