Prezes URE o 2023 r. oraz nieuniknionych podwyżkach cen gazu. Co nas czeka?

Podsumowując rok 2022 w zakresie energetyki prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin mówi o sytuacji trudnej, niepewnej, toczącej się w cieniu światowego kryzysu energetycznego. Trwająca woja, działania na globalnym rynku energetycznym wpływały na ryzyko ograniczeń w dostawach surowców. W związku z tym trzeba było szukać rozwiązań doraźnych tak, aby uchronić przed skutkami tego kryzysu zarówno odbiorców energii, jak i przedsiębiorstwa energetyczne.

Kryzys na rynku energetycznym

"W obliczu ograniczonego dostępu do gazu, jego substytutem stał się węgiel. Nie tylko Polska, ale i cała Europa musiały wdrożyć rozwiązania ingerujące w rynek. Trzeba jednak pamiętać, że są to rozwiązania wyjątkowe i ograniczone w czasie" - podkreśla Rafał Gawin w felietonie dla Business Insider.

"Obecny kryzys skłania do przyjrzenia się, czy obecny model rynku we właściwy i wystarczający sposób przyczynia się do zapewnienia ciągłości dostaw i bezpieczeństwa energetycznego. Co więcej, ujawnił, że gospodarki i społeczeństwo nie są gotowe do niekontrolowanej zmienności cen" - dodał.

Ceny energii. "Podwyżka wydaje się być nieunikniona"

Prezes URE Rafał Gawin odniósł się także do kwestii cen surowców w 2023 roku. "Jeśli Europie uda się zdywersyfikować dostawy paliwa gazowego, przede wszystkim w postaci płynnego LNG, to ceny powinny spaść, a przede wszystkim się ustabilizować. Jednak nawet przy tych optymistycznych założeniach podwyżka rachunków za energię elektryczną w 2024 r. dla odbiorców chronionych wydaje się nieunikniona" - podkreślił.

Zapytany o tendencje energetyczne na przyszły rok zaznaczył, że "każda zaoszczędzona jednostka energii to zysk dla naszego portfela i środowiska". "Uważam, że najbliższy rok będzie dla nas czasem przyswajania nowych nawyków ekologicznych polegających na racjonalnym użytkowaniu zasobów (energia, paliwa, woda) i ich oszczędzaniu. Będzie to też rok weryfikacji skuteczności wdrożonych narzędzi osłonowych, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim" - stwierdził na łamach Business Insider.

Rynek energetyczny "po kryzysie". Innowacje i stabilizacja

Prezes URE wypowiedział się również na temat przewidywań dotyczących funkcjonowania rynku energetycznego po kryzysie. "Gorąco wierzę, że rynek energii wyjdzie z obecnego kryzysu doświadczony i mądrzejszy, co w dłuższej perspektywie uda się przekuć w sukces. Z jednej strony rozwiną się nowe modele funkcjonowania zarówno przedsiębiorstw, jak i odbiorców, wynikające z potrzeby ograniczenia wzrostu cen. Będzie to nadal rynek regulowany co najmniej w odniesieniu do gospodarstw domowych, żeby zapobiec chęci "odbicia sobie" kryzysu ze strony największych graczy. Jednak patrząc bardziej optymistycznie, rynek po kryzysie opisałbym jako "innowacyjny", doświadczony, bardziej stabilny i mądrzejszy" - podkreślił Rafał Gawin w felietonie dla "BI".

