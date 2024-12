Prezydent Duda może pozbawić Polaków wolnej Wigilii! "Bardzo źle się stało"

Jest decyzja o obniżce stóp procentowych. Co się dzieje z walutami?

Wolna Wigilia czeka na podpis prezydenta

Sejm już zdecydował, że w 2025 roku Wigilia będzie wolna od pracy i w grudniu będą trzy niedziele handlowe. Będzie jednak taki warunek, że dany pracownik sklepu nie będzie mógł wykonywać obowiązków służbowych w każdą z tych niedziel. Teraz ustawę musi ostatecznie zatwierdzić prezydent. Czy tak się stanie? Okazuje się, że głowa państwa ma wątpliwości, co do zmiany przepisów w takiej formie. Prezydent dość sceptycznie podchodzi do zwiększenia liczby niedziel handlowych w okresie przedświątecznym.

Andrzej Duda uznał jednak, że przed podjęciem decyzji, przeprowadzi konsultacje społeczne ze związkowcami. Odbyły się one 12 grudnia. - Ubolewam, że nie przeprowadzono konsultacji społecznych. Szkoda tego, bo powinno się tak stać. To wysłuchanie państwa głosów dla mnie będzie istotną informacją, jaki jest punkt widzenie tych, którzy reprezentują społeczeństwo i rynek pracy - powiedział prezydent. I dodał, że jego stosunek do ustawy przegłosowanej przez Sejm "uległ, delikatnie mówiąc zmianie", a cała sprawa znajduje się w "zawieszeniu".

- Gdyby to była ustawa o wolnej Wigilii, to nie byłoby tutaj żadnych wątpliwości. Natomiast ceną wolnej Wigilii jest trzecia niedziela pracująca. I tutaj jest wątpliwość ze strony pracowników handlu, którzy tę kwestię podnoszą. Pan prezydent rozważy wszystkie stanowiska, oczywiście mówimy o wolnym dniu dla 12 mln osób pracujących w Polsce - powiedziała na antenie RMF FM Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

Ostateczny termin dotyczący wolnej Wigilii

Kiedy Andrzej Duda musi ostatecznie zdecydować o wejściu ustawy o wolnej Wigilii i trzech niedzielach handlowych? - Pan prezydent ma czas na podjęcie decyzji do 30 grudnia 2024 roku - wyjaśniła Małgorzata Paprocka na antenie RMF FM.