Prezydent Duda o elektrowni atomowej: Będę pilnował, by budowa była jak najszybciej

Prezydent Duda: reaktory Westinghouse są bardzo bezpieczne

Prezydent podkreślał po wizycie w elektrowni, że cieszy się, iż takie właśnie - najnowocześniejsze reaktory AP1000 - firma Westinghouse już wkrótce zainstaluje w Polsce. Andrzej Duda zwrócił uwagę, że są to konstrukcje bardzo bezpieczne, o wielokrotnych zabezpieczeniach przeciwko jakiejkolwiek awarii.

Andrzej Duda dodał, że Polska konsekwentnie działa na rzecz budowy energetyki jądrowej. Wyraził zadowolenie, że elektrownia w technologii firmy Westinghouse powstanie w naszym kraju i jej lokalizacja nie będzie już zmieniana. Jak zaznaczył, o ile w aktualnych planach jest uruchomienie pierwszego bloku jądrowego w 2033 r., to "nawet jeśli będzie to w 2035 r., to i tak mieścimy się w generalnych ramach czasowych".

Prezydent będzie pilnował, by budowa była jak najszybciej

Duda zapewnił, że będzie pilnował, by budowa elektrowni była realizowana jak najszybciej. Nie wykluczył zwołania kolejnych posiedzeń Rady Gabinetowej w tej sprawie. Prezydent podkreślił, że budowa elektrowni jądrowych zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne, a także wypełni cele unijnej polityki klimatycznej. W tym kontekście przypomniał o drugiej inwestycji, realizowanej przez sektor prywatny przy wsparciu państwa.

Pierwszą w Polsce elektrownię jądrową - posiadającą 3 reaktory AP1000 Westinghouse o łącznej mocy 3750 MWe - ma budować na obszarze gminy Choczewo na Pomorzu spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ). Zgodnie z harmonogramem Programu Polskiej Energetyki Jądrowej pierwszy blok pierwszej elektrowni jądrowej miałby ruszyć w 2033 r.

Prezydent @AndrzejDuda odwiedza najnowocześniejszą amerykańską elektrownię atomową. Bardzo podobna będzie budowana w naszym kraju. Wczoraj w @WhiteHouse Prezydent RP rozmawiał z @POTUS o rozwijaniu współpracy w energii nuklearnej, a także o ochronie klimatu.💬 Zakładając, że… pic.twitter.com/qUpAGy2oe3— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 13, 2024

