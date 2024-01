i Autor: Shutterstock (2)

Elektrownia jądrowa

Samorządowcy torpedują budowę atomu? Piszą do Tuska z ważnym apelem

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce miała stanąć w gminie Choczewo w woj. pomorskim. Teraz zaczęły pojawiać się informacje, że samorządowcy mogą chcieć przeniesienia jej w inną lokalizację, w pobliże Żarnowca, na co mają wiele argumentów. Raport w tej sprawie trafił już do Donalda Tuska. Jeśli zostanie podjęta decyzja o przeniesieniu budowy, może to skutkować wieloletnim opóźnieniem.