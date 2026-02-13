Najważniejsze informacje:

Prezydent definitywnie odmawia podpisu pod ustawą podwyższającą wiek emerytalny i likwidującą dodatkowe świadczenia emerytalne

Nawrocki potwierdza realizację umowy programowej z "Solidarnością" podpisanej rok temu, 13 lutego 2025 r.

Zapowiada sprzeciw wobec zniesienia zakazu handlu w niedzielę i poparcie dla referendum ws. Zielonego Ładu

Związkowcy apelują o procedowanie obywatelskiego projektu emerytur stażowych, który od dwóch lat czeka w Sejmie

Nawrocki potwierdza stanowisko ws. wieku emerytalnego

Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki jednoznacznie potwierdził swoje stanowisko.

Wielokrotnie w kampanii wyborczej powiedziałem, że ta ręka nie podpisze podwyższenia wieku emerytalnego

- zadeklarował prezydent. Dodał, że choć nie stanął jeszcze przed takimi decyzjami, dzisiejsze spotkanie było dobrym momentem do potwierdzenia wcześniejszych ustaleń.

Prezydent podkreślił również, że nie zgodzi się na likwidację 13. i 14. emerytury.

- To jest coś, co powinno funkcjonować i nigdy nie podpiszę takiego prawa, które by to zmieniało - zapewnił.

13. i 14. emerytura pod ochroną prezydenta

Nawrocki przypomniał, że rok temu, 13 lutego 2025 r., jako kandydat na prezydenta podpisał umowę programową z Komisją Krajową NSZZ "Solidarność". Dokument zakładał m.in. utrzymanie obecnego wieku emerytalnego i kontynuację ochrony dotychczasowych osiągnięć dotyczących praw pracowniczych.

- Ostatnie sześć miesięcy pokazało, że w kwestiach fundamentalnych realizuję te zobowiązania - zaznaczył prezydent. Wskazał, że podjął działania w sprawach społecznych i pracowniczych, pozostając konsekwentnym w przywiązaniu do wartości chrześcijańskich.

Solidarność ostrzega przed trudnościami gospodarczymi

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda stwierdził, że "choć dziś jest tłusty czwartek, to nie jest on tłusty dla polskiej gospodarki". Jego słowa o końcu "tłustych lat" padły w tym samym dniu, gdy GUS podał, że PKB Polski w IV kwartale 2025 r. wzrósł o 4 proc. wobec 3,8 proc. w trzecim kwartale.

Szef związku przypomniał, że umowa z prezydentem to "swoista tarcza ochronna przed tym złem, które może nas czekać, jeśli chodzi o decyzje, projekty i ustawy przygotowane przez obecny rząd".

Emerytury stażowe czekają w sejmowej "zamrażarce"

Duda zwrócił uwagę na ważne społecznie projekty oczekujące w Sejmie. Skierował pytanie do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o los obywatelskiego projektu w sprawie emerytur stażowych, który od dwóch lat czeka na procedowanie.

Szef "Solidarności" wskazał również, że ostatni wzrost bezrobocia jest spowodowany przez europejski Zielony Ład. Według Dudy należy sprzeciwiać się pomysłom klimatycznym zaproponowanym przez Komisję Europejską.

Referendum ws. Zielonego Ładu na horyzoncie

Piotr Duda podkreślił, że od 2003 r. nie odbyło się w Polsce ani jedno referendum, mimo pięciu inicjatyw. - Politycy uważają, że są mądrzejsi od swojego suwerena, czyli od obywateli - ocenił.

Zapowiedział wniosek do Senatu o wyrażenie zgody na tzw. referendum prezydenckie w sprawie Zielonego Ładu. - Rząd nie chce prowadzić dialogu społecznego - stwierdził przewodniczący "Solidarności".

Zakaz handlu w niedzielę bez zmian

Prezydent zapowiedział także brak zgody na zniesienie zakazu handlu w niedzielę.

Tak jak byliśmy razem, tak jesteśmy razem w fundamentach ideowych, w myśleniu o Polsce, o wartościach, które konstytuują naszą Rzeczpospolitą

- powiedział Prezydent Nawrocki, zwracając się do związkowców.

Przypomniał również, że do Sejmu trafiły prezydenckie projekty, m.in. zakładające wzrost minimalnej emerytury o 150 zł. Podkreślił jednak, że nie były one dalej procedowane.

Spotkanie prezydenta z kierownictwem związku było później kontynuowane w części zamkniętej dla mediów.

7