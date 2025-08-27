Prezydent Nawrocki wykończy przedsiębiorców w Polsce? Ekspert ujawnia

W środę 27.08 o godz. 10.45 w programie "Pieniądze to nie wszystko" najnowsze informacje i ważne komentarze i analizy ekonomiczne. W tym odcinku szef Super Biznesu Hubert Biskupski porozmawia z ekonomistą Markiem Zuberem na temat konsekwencji dla gospodarki i biznesu jakie wywoła ostatnie weto prezydenta Karola Nawrockiego. Transmisja live na: se.pl, YT SE i Facebook SB.
Pieniądze to nie wszystko
Prezydent Karol Nawrocki zawetował kluczowe ustawy deregulacyjne oraz ustawę ukraińską, wywołując burzę w świecie biznesu. Jakie będą realne skutki tych decyzji dla przedsiębiorców i rynku pracy? W programie "Pieniądze to nie wszystko" ekonomista Marek Zuber przeanalizuje, czy grozi nam chaos i zahamowanie wzrostu gospodarczego. Jak wpłynie to na rynek pracy.
W środę 27 sierpnia 2025 roku gościem programu "Pieniądze to nie wszystko" będzie ekonomista Marek Zuber. Program "Pieniądze to nie wszystko" to program publicystyczno-informacyjny, w którym wraz z ekspertami poruszane są bieżące tematy gospodarcze, ekonomiczne, dotyczące polityki społecznej. Program prowadzi Hubert Biskupski zstępca redaktora naczelnego Super Expressu.
Zapraszamy do oglądania na żywo o 10:45
