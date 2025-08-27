Prezydent Nawrocki wykończy przedsiębiorców w Polsce? Ekspert ujawnia

Pieniądze to nie wszystko

Prezydent Karol Nawrocki zawetował kluczowe ustawy deregulacyjne oraz ustawę ukraińską, wywołując burzę w świecie biznesu. Jakie będą realne skutki tych decyzji dla przedsiębiorców i rynku pracy? W programie "Pieniądze to nie wszystko" ekonomista Marek Zuber przeanalizuje, czy grozi nam chaos i zahamowanie wzrostu gospodarczego. Jak wpłynie to na rynek pracy.

W środę 27 sierpnia 2025 roku gościem programu "Pieniądze to nie wszystko" będzie ekonomista Marek Zuber. Program "Pieniądze to nie wszystko" to program publicystyczno-informacyjny, w którym wraz z ekspertami poruszane są bieżące tematy gospodarcze, ekonomiczne, dotyczące polityki społecznej. Program prowadzi Hubert Biskupski zstępca redaktora naczelnego Super Expressu.

