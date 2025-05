Europa bez USA? Bilion dolarów i 25 lat do obronnej niezależności

Prezydent Poznania mówiąc o zbliżających się wyborach prezydenckich przypomniał, że w wyborach parlamentarnych w 2023 roku w Poznaniu odnotowano rekordową frekwencję wysokości 83 proc. Dodał, że mimo tego udało się uniknąć sytuacji kryzysowych i wielkich kolejek, oraz wyraził nadzieje, że w wyborach prezydenckich frekwencja będzie podobna.

Jacek Jaśkowiak zapytany o fakt, że wybory prezydenckie są trudniejsze dla samorządu, ze względu na wysokie prawdopodobieństwo dwukrotnego przygotowania głosowania (ze względu na drugą turę) dodał, że jego zdaniem jest szansa na domknięcie wyborów prezydenckich w pierwszej turze.

- Po tym wszystkim, co zobaczyliśmy, po tych bulwersujących opinię publiczną wypowiedziach, czy tekstach dotyczących tej kawalerki i przejmowania mienia komunalnego przez jednego z kandydatów [chodziło o Karola Nawrockiego - dop. red.], to mam nadzieję zrobimy w jednej rundzie i nie trzeba będzie tak naprawdę drugi raz iść na te wybory. Również dzięki temu będą też mniejsze koszty [dla samorządów - dop. red.]. Tak się to ułożyło, że że dzisiaj jest szansa moim zdaniem na wygranie w pierwszej turze - powiedział Jaśkowiak.

Prezydent Poznania zapytany także o innych kandydatów, wobec których głosy mogą się rozłożyć stwierdził, że "taki jest urok demokracji". Jego zdaniem należy również wyciągnąć wnioski z tej kampanii prezydenckiej pod kątem liczby wymaganych podpisów do rejestracji komitetów.

- Wychodzi na to, że ten limit 100 000 zebranych podpisów to jest za mało, lub też należy sprawdzić, czy podczas zbierania podpisów nie dochodziło do patologii. Czy nie popełniono przestępstw, czy nie było fikcyjnych podpisów czy też fikcyjnych osób, czy ktoś nie kupił sobie z tych 100 000 podpisów - wyjaśniał Jaśkowiak.

Czy samorządy są gotowe na próby ingerencji Rosji w wybory prezydenckie?

Jaśkowiak podkreślił, że obecnie Federacja Rosyjska próbuje ingerować w wybory w Polsce, a jeden z kandydatów jest "ewidentnie prorosyjski". Dodał, że obecne działania Rosji w Polsce nie ograniczają się do kwestii cyberbezpieczeństwa, ale wręcz dochodzi do "aktów terroru", takich jak podpalenia hal handlowych na ul. Marywilskiej w Warszawie.

- My również w tym obszarze działamy, chociażby zabezpieczając ujęcia wody. Już w tej chwili działąym, żeby lepiej chronić ludność. Zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, czy Białorusi istnieje i nie możemy udawać, że go nie ma - powiedział Jacek Jaśkowiak.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy w materiale wideo.