Prince Polo XXL zmniejsza wagę: Gramatura popularnego wafelka Prince Polo XXL została zredukowana z 50 g do 45 g we wszystkich wariantach smakowych, co zauważyli czujni konsumenci.

Powód to rosnące koszty: Producent, Mondelez Polska, tłumaczy zmianę drastycznym wzrostem kosztów surowców (np. kakao), energii, opakowań i transportu, wskazując, że to ostateczność.

Cena bez zmian, czyli "shrinkflacja": Mimo mniejszej wagi, cena Prince Polo XXL pozostaje taka sama (2-3 zł), co jest przykładem zjawiska "shrinkflacji", czyli zmniejszania produktu przy zachowaniu tej samej ceny.

Nie tylko Prince Polo: Podobne praktyki stosują inni producenci słodyczy, np. Milka, Twix czy Kinder Bueno, co świadczy o powszechności tego zjawiska w branży spożywczej.

Prince Polo XXL "ofiarą" ekonomii?

Prince Polo, duma Cieszyna i ulubiony słodycz pokoleń, produkowany nieprzerwanie od 1955 roku, przeszedł wiele transformacji. Wersja XXL, wprowadzona w latach 90., miała zaspokoić rosnący apetyt Polaków na większe porcje słodkości. Dziś jednak, nawet ten symbol obfitości musi ustąpić przed presją ekonomiczną.

Jak zauważyli czujni konsumenci, na opakowaniach Prince Polo XXL pojawiła się informacja o nowej gramaturze – 45 g, zamiast dotychczasowych 50 g. Zmiana dotyczy wszystkich wariantów smakowych, od klasycznego w czekoladzie, po mleczny i orzechowy.

Stanowisko Mondelez Polska

Co stoi za tą decyzją? Producent, firma Mondelez Polska, w odpowiedzi na pytania redakcji "ESKI", wyjaśnia: – Otoczenie zewnętrzne, w którym dziś funkcjonuje Mondelez jest bardziej złożone i niestabilne niż kiedykolwiek. Jako producent żywności odczuwamy znacznie wyższe koszty w całym naszym łańcuchu dostaw. Dotyczy to m.in. niektórych surowców takich jak kakao, którego ceny nadal są bardzo wysokie. Dodatkowo koszty energii, opakowań, transportu i pracy również pozostają znaczące. Rozumiemy presję ekonomiczną, z którą konsumenci wciąż się borykają, a wszelkie podwyżki naszych produktów są dla naszej firmy ostatecznością. Dlatego nieustannie i uważnie analizujemy rynek starając się pokrywać wzrosty kosztów tam, gdzie tylko to możliwe. W tej trudnej sytuacji jesteśmy zmuszeni do podjęcia różnych działań. Aby pozostać konkurencyjnymi i nie obniżać smaku oraz jakości naszych przekąsek, od drugiej połowy września 2025 r. dostosowaliśmy wagę produktów z linii Prince Polo XXL do aktualnych warunków - tłumaczy redakcji "ESKI" zespół prasowy Mondelez.

Biuro prasowe dodało również, że gramatury pozostałych wariantów Prince Polo pozostały bez zmian. Podkreślono również wagę transparentnej komunikacji z konsumentami: - Transparentna komunikacja z naszymi konsumentami jest naszym najwyższym priorytetem. Dlatego na opakowaniach naszych wafelków wyraźnie wskazujemy nową wagę każdego produktu, dzięki czemu jest ona dostępna jeszcze przed jego zakupem - dodaje. W tym miejscu pojawia się kluczowe pytanie: co z ceną? Niestety, pomimo zmniejszenia gramatury, cena Prince Polo XXL pozostała na niezmienionym poziomie. Obecnie za wafelek trzeba zapłacić od 2 do 3 złotych.

Zjawisko zmniejszania gramatury przy jednoczesnym utrzymaniu ceny jednostkowej, znane jako shrinkflation, to strategia stosowana przez producentów w obliczu rosnących kosztów. Producenci tłumaczą takie działania wzrostem cen surowców, energii i transportu, które od 2022 roku znacząco obciążają branżę spożywczą.

Eksperci z branży podkreślają, że dla wielu firm jest to sposób na zachowanie rentowności bez konieczności podnoszenia cen na półkach sklepowych. Jednak dla konsumentów oznacza to, że za tę samą kwotę otrzymują mniej produktu.

Zmiana gramatury Prince Polo XXL nie umknęła uwadze internautów. Na platformie "X" (dawniej Twitter) pojawiły się liczne komentarze, często wyrażające niezadowolenie:

"Taka zmiana gramatury powinna być jawnie komunikowana na opakowaniu. A nie że nagle skurczyło się w praniu", "Powinni też zmienić nazwę na XL", "Mondelez nie ładnie, bawicie się w Pasibusa?" - czytamy w komentarzach.

Prince Polo nie jest sam

Prince Polo nie jest jedynym słodyczem, który przeszedł "dietę". W ostatnich miesiącach konsumenci zauważyli, że czekolady Milka również straciły na wadze – wiele tabliczek zmniejszono ze 100 g do 90 g, a nawet 85 g, przy zachowaniu tej samej ceny detalicznej.

Podobne praktyki stosują także inni giganci branży spożywczej, tacy jak Mars, Nestlé czy Ferrero. Wśród "odchudzonych" produktów znalazły się m.in. Twix, Lion, Kinder Bueno czy KitKat. Często zmiany są tak subtelne, że konsumenci zauważają je dopiero po pewnym czasie.

Cieszyńska fabryka – serce Prince PoloFabryka Mondelez w Cieszynie, gdzie produkowane jest Prince Polo, to kluczowy punkt na mapie polskiego przemysłu spożywczego. Zakład zatrudnia setki osób i eksportuje słodycze do kilkudziesięciu krajów, w tym na Islandię, gdzie Prince Polo cieszy się statusem kultowego produktu.

Oprócz Prince Polo, fabryka produkuje również inne słodycze dla Mondelez International. W zakładzie działają 4 linie produkcyjne, a firma stale inwestuje w jego rozwój.

Czy zmniejszenie gramatury Prince Polo XXL wpłynie na jego popularność? Czas pokaże. Jedno jest pewne – konsumenci są coraz bardziej świadomi zjawiska shrinkflacji i bacznie obserwują zmiany na rynku.

