Próba zamachu na Trumpa zwiększyła wycenę jego spółki. Akcje wzrosły o prawie 30 proc.

Akcje Trump Media wzrosły po próbie zamachu

Po sobotniej próbie zamachu na Donalda Trumpa, przy poniedziałkowym (15.07.2024) otwarciu giełdy akcje Trump Media wzrosły o 29 proc. w zaledwie dwie godziny. Z kolei w handlu przedsesyjnego akcje wzrosły o 50 proc.

- To sytuacja bardziej dotycząca wyborów niż biznesu - powiedział cytowany przez Rzeczpospolitą analityk z Wall Street Cary Leahey.

Ekspert zauważył również, że spółka Trumpa ma problem z rozwojem, a niektórzy inwestorzy myślą, że jeśli właściciel spółki zostanie prezydentem, jej akcje wzrosną. Sądzi również, że gdyby Joe Biden się wycofał, akcje Trump Media spadłyby.

Ile zyskał Donald Trump na zwyżce swojej spółki na giełdzie?

Spółka Trump Media and Technology Group powstała w 2021 roku po przegranych wyborach prezydenckich w 2020 roku, oraz po usunięciu jego profilu z Twittera i Facebooka. Wtedy też były prezydent był oskarżony o podżeganie po zamieszkach na Kapitolu.

Do spółki należy serwis Truth Social należące do spółki jest oparte na tym samym formacie co X (dawniej Twitter) i ma ok. 2 mln aktywnych użytkowników.

Jak czytamy w "Rz" Trump jest większościowym udziałowcem spółki i przy obecnej cenie (ok. 40 dolarów za akcję) jego udziały są wyceniane na ok. 5 mld dolarów. Poniedziałkowe podwyżki na giełdzie pozwoliły mu zarobić 1,5 mld dolarów.

Szef spółki komentował zamach

Szef spółki Trump Media Devin Nunes składął "najgłębsze wyrazy współczucia" rannym w sobotnim ataku w Pensykwanii i rodzinie ofiary śmiertelnej.

- Sytuacja wymaga przeprowadzenia szybkiego, dokładnego śledztwa federalnego w celu ustalenia wszystkich okoliczności tego tchórzliwego ataku i zidentyfikowania, czy były w niego zaangażowane dodatkowe osoby - mówił Nunes.