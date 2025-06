Spis treści

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

Przerwa w standardowym funkcjonowaniu systemu Elixir zaczną się w czwartek, 19 czerwca

Przelewy złotowe zlecone po godzinie 16:00 w środę, 18 czerwca, rozliczone dopiero w piątek, 20 czerwca

Dostępność systemu Express Elixir dla przelewów natychmiastowych przez całą dobę, również 19 czerwca

Boże Ciało 19 czerwca 2025. Jak przerwa w systemie Elixir wpłynie na przelewy bankowe?

Nadchodzący czwartek, 19 czerwca, to uroczystość Bożego Ciała, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to nie tylko zamknięte sklepy, urzędy i wiele instytucji, ale również zmiany w funkcjonowaniu systemów bankowych, co bezpośrednio dotknie klientów planujących realizację płatności. Kluczową informacją dla osób wykonujących przelewy w złotych jest fakt, że standardowy system Elixir, obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR), będzie miał tego dnia przerwę w działaniu. To właśnie za pomocą systemu Elixir realizowana jest większość codziennych transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce, takich jak płatności za rachunki, zakupy online czy transfery środków między kontami.

Standardowo system Elixir przeprowadza rozliczenia i rozrachunki zleconych transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) podczas trzech sesji rozliczeniowych, które odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinach 9:30, 13:30 i 16:00. Jednak zasada ta nie obowiązuje w dni ustawowo wolne od pracy, jakim jest właśnie 19 czerwca. W związku z tym, przelewy zlecone w systemie Elixir w środę, 18 czerwca, po godzinie 16:00, czyli po ostatniej sesji rozliczeniowej tego dnia, nie zostaną przetworzone aż do następnego dnia roboczego. Oznacza to, że środki trafią na konto odbiorcy dopiero podczas porannej sesji w piątek, 20 czerwca. Dlatego planując ważne przelewy w dzień wolny, należy wziąć pod uwagę te ograniczenia, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień i ewentualnych problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań.

Express Elixir: Jak zrobić przelew natychmiastowy w Boże Ciało?

Mimo że standardowy system Elixir będzie miał przerwę w Boże Ciało, klienci banków nie są pozbawieni możliwości szybkiego transferu środków. Rozwiązaniem dla osób potrzebujących zrealizować pilne przelewy w dzień wolny, 19 czerwca, jest system płatności natychmiastowych Express Elixir. Ten system, również obsługiwany przez KIR, działa w zupełnie innym trybie niż jego tradycyjny odpowiednik, zapewniając ciągłość usług finansowych niezależnie od dnia tygodnia czy świąt.

Największą zaletą systemu Express Elixir jest jego dostępność – działa on w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku, co obejmuje również wszystkie weekendy i dni ustawowo wolne od pracy, takie jak nadchodzące Boże Ciało. Oznacza to, że nawet gdy tradycyjne sesje Elixir są wstrzymane, Express Elixir umożliwia realizację przelewów natychmiastowych, a transfer środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach (które przystąpiły do systemu) odbywa się praktycznie w czasie rzeczywistym. Pieniądze mogą pojawić się na koncie odbiorcy nawet w ciągu kilku sekund od zlecenia operacji. Dlatego jeśli zależy Ci na tym, aby Twoje przelewy w dzień wolny dotarły do adresata bez zbędnej zwłoki, warto sprawdzić, czy Twój bank oferuje usługę Express Elixir i skorzystać z tej opcji. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach awaryjnych lub gdy zapomnieliśmy o ważnej płatności, której termin mija właśnie w dzień świąteczny.

Bank Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Lista wyjątków Aion Bank 24 H przez 7 dni w tygodniu ✓ Alior Bank S.A. wysyłanie i odbieranie 00:05 - 23:55 wysyłanie i odbieranie 00:05 - 23:55 wysyłanie i odbieranie 00:05 - 23:55 wysyłanie i odbieranie 00:05 - 23:55 wysyłanie i odbieranie 00:05 - 23:55 wysyłanie i odbieranie 00:05 - 23:55 wysyłanie i odbieranie 00:05 - 23:55 Bank BPS S.A. 24 H przez 7 dni w tygodniu ✓ Bank Millennium S.A. 24 H przez 7 dni w tygodniu ✓ 19.06.2025 niedostępność 02:00-04:00 Bank Nowy S.A. 24 H przez 7 dni w tygodniu ✓ Bank Ochrony Środowiska S.A. 24 H przez 7 dni w tygodniu ✓ 16.06.2025 niedostępność 22:00-23:00 Bank Pekao S.A. wysyłanie i odbieranie 00:30-03:00, 10:30-24:00 wysyłanie i odbieranie 00:30-03:00, 10:30-24:00 wysyłanie i odbieranie 00:30-03:00, 10:30-24:00 wysyłanie i odbieranie 00:30-03:00, 10:30-24:00 wysyłanie i odbieranie 00:30-03:00, 10:30-24:00 wysyłanie i odbieranie 00:30-03:00, 10:30-24:00 wysyłanie i odbieranie 00:30-03:00, 10:30-24:00 Bank Pocztowy S.A. 24 H przez 7 dni w tygodniu ✓ Bank Pocztowy S.A. Poczta Polska wysyłanie i odbieranie 06:00-21:00 wysyłanie i odbieranie 06:00-21:00 wysyłanie i odbieranie 06:00-21:00 wysyłanie i odbieranie 06:00-21:00 wysyłanie i odbieranie 06:00-21:00 wysyłanie 06:00-21:00 odbieranie 06:00-21:00 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 24 H przez 7 dni w tygodniu ✓ 16.06.2025 niedostępność 23:00-23:15 Bank Spółdzielczy w Brodnicy 24 H przez 7 dni w tygodniu ✓ BNP Paribas Bank Polska S.A. 24 H przez 7 dni w tygodniu ✓ Citi Handlowy - bankowość detaliczna 24 H przez 7 dni w tygodniu ✓ Citi Handlowy - bankowość korporacyjna wysyłanie 24 H, odbieranie 24 H wysyłanie 24 H, odbieranie 24 H wysyłanie 24 H, odbieranie 24 H wysyłanie 24 H, odbieranie 24 H wysyłanie 24 H, odbieranie 24 H wysyłanie 14:00-04:00, odbieranie 24 H wysyłanie 14:00-04:00, odbieranie 24 H Credit Agricole – klienci detaliczni, SME, AGRO 24 H przez 7 dni w tygodniu ✓

Przelewy w euro 19 czerwca: Czy system Euro Elixir działa w Boże Ciało?

Podczas gdy system Elixir obsługujący transakcje w polskiej walucie będzie miał przerwę 19 czerwca, inaczej wygląda sytuacja w przypadku płatności denominowanych w euro. Klienci banków realizujący krajowe i transgraniczne przelewy w euro mogą być spokojni – system Euro Elixir, zarządzany przez KIR, będzie funkcjonował w Boże Ciało zgodnie ze standardowym harmonogramem. Oznacza to, że dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce nie wpłynie na przetwarzanie tego typu transakcji.

System Euro Elixir, podobnie jak w każdy inny dzień roboczy, przeprowadzi 19 czerwca sześć sesji rozliczeniowych. Dzięki temu zlecenia płatnicze w walucie euro będą realizowane bez zakłóceń, a środki trafią do odbiorców zgodnie z obowiązującymi cyklami rozliczeniowymi. Jest to istotna informacja dla przedsiębiorców prowadzących wymianę handlową z zagranicznymi kontrahentami oraz dla osób prywatnych wykonujących przelewy w euro, na przykład na zagraniczne konta lub w ramach rozliczeń międzynarodowych. Brak przerwy w działaniu Euro Elixir zapewnia ciągłość obsługi płatności w tej walucie, co jest kluczowe dla utrzymania płynności finansowej w obrocie międzynarodowym, nawet gdy w Polsce obchodzone jest święto. Warto jednak pamiętać, że ostateczny czas dotarcia przelewu w euro może zależeć również od banku odbiorcy i ewentualnych dni wolnych w kraju docelowym.

Jak zaplanować płatności przed Bożym Ciałem, by uniknąć problemów z przelewami?

Aby uniknąć komplikacji związanych z przerwą w działaniu systemu Elixir w Boże Ciało, 19 czerwca, kluczowe jest odpowiednie zaplanowanie swoich płatności. Najważniejszą zasadą jest zlecenie standardowych przelewów w złotych z odpowiednim wyprzedzeniem, szczególnie jeśli zależy nam na ich terminowym dotarciu do odbiorcy. Pamiętajmy, że ostatnia sesja rozliczeniowa systemu Elixir przed dniem wolnym odbędzie się w środę, 18 czerwca, o godzinie 16:00. Wszystkie przelewy w systemie Elixir zlecone po tej godzinie zostaną zaksięgowane i wysłane dopiero w piątek, 20 czerwca, podczas pierwszej porannej sesji.

Co zatem zrobić, aby nasze przelewy w dzień wolny zostały zrealizowane bez opóźnień?

Zaplanuj i zleć wcześniej: Jeśli masz do opłacenia rachunki, raty kredytów czy inne zobowiązania, których termin płatności przypada na 19 czerwca lub okolice tej daty, najlepiej zleć przelew standardowy Elixir najpóźniej w środę, 18 czerwca, przed godziną 16:00.

Skorzystaj z Express Elixir: Jeśli przegapiłeś ostateczny termin dla standardowego przelewu lub nagle pojawiła się potrzeba natychmiastowego przesłania środków 19 czerwca, idealnym rozwiązaniem jest system Express Elixir, który działa nieprzerwanie, również w święta.

Sprawdź dostępność Express Elixir w swoim banku: Upewnij się, że Twój bank oraz bank odbiorcy obsługują przelewy natychmiastowe w systemie Express Elixir. Większość dużych banków w Polsce oferuje tę usługę.

WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę! Pytanie 1 z 15 Co to jest PKB? Polska Komisja Bankowa Produkt Krajowy Brutto - całkowita wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce w danym okresie Poziom Kapitału Bankowego Następne pytanie