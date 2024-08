i Autor: Marek Zieliński/Super Express, Marcin Gadomski/Super Express

To trzeba wiedzieć

Program "Na Start" z nowymi szczegółami! Ile wyniosą dopłaty do raty kredytu?

Program "Na Start" nie został jeszcze wprowadzony, a już się zmienia. Liczba osób w gospodarstwie domowym, miesięczny dochód kredytobiorców, ale też powierzchnia kupowanej nieruchomości to przykładowe kryteria, które będą uwzględnione w programie "Na Start". W lipcu rząd opublikował kolejną wersję projektu z dopłatami do kredytów. Co się zmienia?