Dodatkowe 400 zł do emerytury? Złóż ten wniosek do ZUS!

Kto startuje w wyborach prezydenckich w 2025 roku?

W wyborach prezydenckich w 2025 roku zarejestrowano aż 13 kandydatów (w 2020 roku było ich 11), a czas na rejestrację kandydatur mieli do 4 kwietnia. Wcześniej do 24 marca musieli zebrać tysiąc podpisów i zarejestrować komitety wyborcze, a później potrzebowali 100 tys. podpisów. Ostatecznie lista zarejestrowanych kandydatów prezentuje się następująco:

Artur Bartoszewicz,

Magdalena Biejat,

Grzegorz Braun,

Szymon Hołownia,

Marek Jakubiak,

Maciej Maciak,

Sławomir Mentzen,

Karol Nawrocki,

Joanna Senyszyn,

Krzysztof Stanowski,

Rafał Trzaskowski,

Marek Woch,

Adrian Zandberg.

Streszczenie programów z najważniejszymi punktami możecie sprawdzić w naszej galerii. Co ciekawe, wielu kandydatów ma bardzo szerokie programy wyborcze, które mogą być wręcz niemożliwe do realizacji. Prezydent zgodnie z polskim prawem ma inicjatywę ustawodawczą, ale jego ustawy muszą być później zatwierdzone przez parlament. Prezydent może jednak zarządzić ogólnokrajowe refrendum, co może być również formą nacisku na rząd.

Istotną rolą prezydenta jest jednak zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi w czasie pokoju, oraz fakt, że to prezydent składa ostatni podpis w sprawie ustaw, które przejdą przez parlament. Weto prezydenta może być jednak przegłosowane, ale jest to o tyle trudne do realizacji, że wymaga głosów 3/5 deputowanych, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Ważną kompetencją prezydenta jest m.in. powoływanie sędziów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego, to też wynik wyborów może być istotny w kontekście reformy sądownictwa.

Najważniejsze terminy wyborów prezydenckich

Głosowanie w wyborach prezydenckich w Polsce odbędzie się 18 maja 2025 roku. Jeśli żaden kandydat nie zdobędzie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów odbędzie się druga tura, którą potencjalnie zaplanowano na 1 czerwca. Druga tura odbywa się tylko między dwoma kandydatami, którzy zgromadzili najwięcej głosów.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.