Embargo dla żywności z Ukrainy – jakie założenia?

Założenia projektu przedstawili na wtorkowej konferencji prasowej posłowie PiS: Mariusz Błaszczak, Anna Gembicka i Rafał Bochenek. "Prezentuję tu projekt uchwały, który złożyliśmy do marszałka Sejmu. To uchwała przygotowana przez środowisko protestujących polskich rolników, a złożona przez posłów klubu PiS. Zawiera trzy główne przesłania: po pierwsze jest to sprawa, która stanowi o być albo nie być dla polskiego rolnictwa, a więc embargo na produkty żywnościowe, produkty rolne, importowane z Ukrainy. Oczywiście jesteśmy za tym, żeby to embargo dotyczyło również produktów żywnościowych, rolnych napływających z Rosji i Białorusi" - wskazał Błaszczak.

Jak dodał, drugi postulat uchwały to rezygnacja z tzw. Zielonego Ładu. "Zielony Ład rzeczywiście jest niezwykle groźny dla przyszłości rolnictwa - polskiego i europejskiego rolnictwa. Stanowi on niestety program Europejskiej Partii Ludowej, w której jest zarówno PO, jak i PSL" - podkreślił polityk PiS.

"Trzeci punkt dotyczy wsparcia, rekompensat dla rolników, którzy ponoszą straty związane z tym wszystkim, co dotyczy odbudowy imperium rosyjskiego przez (prezydenta Rosji, Władimira) Putina i konsekwencji wojny, która jest rezultatem rosyjskiej napaści na Ukrainę. Polski rząd jest zobowiązany, żeby wspierać rolników" - dodał Błaszczak.

Embargo dla żywności z Ukrainy - debata nad uchwałą już niebawem?

Zapowiedział, że klub PiS będzie apelował, aby projekt uchwały był procedowany na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu. "Mamy nadzieję, że wszyscy parlamentarzyści, wszyscy posłowie ten projekt poprą" - powiedział szef klubu PiS.

Do projektu uchwały odniósł się również w nagraniu opublikowanym we wtorek na portalu X (Twitterze) były premier Mateusz Morawiecki (PiS). Jak mówił, "dziś rolnicy wyręczyli w pracy nowy rząd i przygotowali uchwałę, która ma pełne poparcie Prawa i Sprawiedliwości". "Uchwała zobowiązuje rządzących do podjęcia natychmiastowych działań, które obronią interesy polskiej wsi i całej polskiej gospodarki" - powiedział na nagraniu Morawiecki

"Panie premierze, panie marszałku, skoro sami nie potraficie rozwiązać problemów polskiej wsi, czas zacząć słuchać tych, którzy znają się na rzeczy. (...) Macie przed sobą trzy tematy do rozwiązania: wprowadzenie pełnego embarga na produkty rolne z Rosji i Ukrainy; wprowadzenie dopłat dla rolników, po to, żeby ich produkcja rolna była po prostu opłacalna, i zlikwidowanie przede wszystkim tych głupot w Europejskim Zielonym Ładzie, jak ugorowanie, czy zakaz stosowania środków ochrony roślin" - zwrócił się Morawiecki do rządzących.

Co postanowi Komisja Europejska w kwestii kryzysu?

Błaszczak został też spytany podczas konferencji o apel premiera Donalda Tuska do marszałka Sejmu Szymon Hołowni o procedowanie i podjęcie przez Sejm uchwały wzywającej Komisję Europejską do wprowadzenia embarga na produkty rolne z Rosji i Białorusi. W odpowiedzi szef klubu PiS stwierdził, że jego ugrupowanie "co do istoty" zgadza się z apelem o nałożenie embarga.

"Tylko mamy dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że uchwała sejmowa powinna dotyczyć wezwania Donalda Tuska do działania, skutecznego działania na forum europejskim, żeby doprowadzić do tego, żeby pełne embargo na produkty rolne pochodzące z Rosji zostało wprowadzone; Komisja Europejska przed polskim Sejmem nie odpowiada (...) uchwała powinna zobowiązywać polskiego premiera, który odpowiada przed polskim Sejmem, do skutecznych działań" - mówił Błaszczak.

"Druga uwaga dotyczy tego, żeby embargo było pełne, żeby nie było zakreślone jedynie w stosunku do pewnych produktów" - dodał Błaszczak, podkreślając, że nie przedstawiono jeszcze treści projektu.

