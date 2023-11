Projekty domów za darmo! Można je znaleźć na tej stronie

To zapowiedź kryzysu? Wielkie firmy zwalniają dziesiątki tysięcy pracowników! Polski to nie ominie

Rząd udostępnia darmowe projekty domów

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapowiedział, że dzięki inicjatywie darmowych projektów domów Polacy będą mogli zaoszczędzić we wstępnej fazie przygotowań. Jak podkreślał, budowa domu to "zazwyczaj największa inwestycja w życiu i duże obciążenie finansowe".

Tym samym na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wylądowały darmowe projekty domów, które zostały wyłonione wcześniej w konkursie, który trwał do 31 lipca. Do GUNB wpłynęły 83 prace od 32 uczestników. Projekty wybrano oceniając nie tylko ich atrakcyjność, ale także wykorzystanie powierzchni użytkowej, uniwersalność i energoefektywność.

Warto przypomnieć, że w 2023 roku zniesiono konieczność uzyskiwania pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych o maksymalnie dwóch kondygnacjach (dotyczy jedynie budów na własny użytek).

Skąd pobrać darmowy projekt domu?

- Projekty są do pobrania w łatwy i przystępny sposób ze strony internetowej gunb.gov.pl. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie. W taki sposób można pobrać też 72 dotychczasowe projekty i koncepcje domów do 70 m. kw. i 11 projektów domów rekreacyjnych. Do tej pory pobrano je ponad 70 tysięcy razy, co potwierdza potrzebę i słuszność naszej inicjatywy - mówiła Dorota Cabańska, Główna Inspektor Nadzoru Budowlanego.

🏠🏡Udostępniamy dwa pierwsze projekty domów, które zwyciężyły w konkursie na projekty domów do 120, 150 i 180 m2. Są to projekty domu o powierzchni ok. 120 m2. W kolejnych tygodniach będą pojawiać się projekty pozostałych laureatów konkursu. https://t.co/6SzoNKeDkC pic.twitter.com/TBVAaWRhGj— Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (@GUNB_Urzad) October 31, 2023

