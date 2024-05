Na swojej stronie internetowej, sklep PGG ogłosił wydłużenie okresu ważności kodów rabatowych na węgiel o kolejny miesiąc. Kody te zostały przyznane klientom w ramach promocji „Aktywny Klient 2023”. Oznacza to automatyczne przedłużenie ważności kodów, które pierwotnie miały obowiązywać do 30 kwietnia, teraz ważne są do końca maja. Jest to oferta skierowana do tych, którzy w kwietniu nie wykorzystali jeszcze swoich kuponów. Kody rabatowe można wykorzystać w sklepie internetowym PGG, umożliwiając zakup każdej tony węgla o 250 zł taniej.

Kto może skorzystać z promocji na węgiel w PGG?

Kod rabatowy w ramach promocji „Aktywny Klient 2023” otrzymał każdy klient, który złożył zamówienie w sklepie internetowym PGG między 1 września 2022 roku a 31 sierpnia 2023 roku oraz odebrał zamówiony towar, nie rezygnując z zamówienia i wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych. Każdy klient mógł otrzymać jeden kod rabatowy, niezależnie od liczby zamówień złożonych w tym okresie.

Do kiedy ważny jest twój kod rabatowy na węgiel w PGG?

Oprócz przedłużenia ważności kodów, sklep PGG poinformował również klientów o dostępności rabatów przyznanych na miesiące maj i czerwiec. Rabaty te są już dostępne, a ich wykorzystanie zależy od daty ważności podanej na kuponie. Promocja obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku, przy czym termin wykorzystania kodu rabatowego przez klienta zależy od daty ważności kuponu.

Jak skorzystać z promocji na węgiel w PGG?

Każdy klient znajdzie swój kod rabatowy na swoim profilu w sklepie internetowym PGG. Aby skorzystać z rabatu, klient musi zalogować się na swoje konto, skopiować kod i wkleić go podczas dokonywania zakupu węgla. Dzięki temu cena węgla zostanie automatycznie obniżona o 250 zł za każdą tonę.

Sklep PGG zachęca klientów do zapoznania się ze szczegółami promocji poprzez przeczytanie Regulaminu Promocji „Aktywny Klient 2023” oraz informacji dostępnych na ich koncie na stronie internetowej sklepu.

O Polskiej Grupie Górniczej SA - PGG SA

Polska Grupa Górnicza SA (PGG SA) ma swoją siedzibę w Katowicach. Jest to polska spółka kapitałowa oraz największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Została utworzona w 2015 roku i obecnie obejmuje 8 oddziałów kopalnianych, takich jak KWK Ruda, KWK Piast-Ziemowit, KWK Wujek, KWK Bolesław Śmiały, oraz 5 zakładów, w tym Zakład Remontowo-Produkcyjny, Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Produkcji Ekopaliwa.

Pieniądze to nie wszystko Leon Komornicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.