Promocja na paliwo przed Wszystkich Świętych! Można zatankować poniżej 5 zł

Gdzie taniej zatankować przed Wszystkich Świętych?

Długie wyjazdy na groby we Wszystkich Świętych oznaczają również niemałe koszty paliwa, więc kierowcy chętnie szukają promocji, aby zatankować taniej. Pod tym kątem wyjątkowo korzystna będzie oferta sieci stacji paliw Avia, która organizuje przed świętami promocję na paliwo Pb95 i ON w cenach 4,99 zł/litr. Dotyczyć będzie to tylko poszczególnych stacji, w jednym mieście i w wyznaczonych godzinach.

Promocja Avii obejmuje trzy stacje w Poznaniu i obowiązuje tylko dzień przed Wszystkich Świętych, 31 października między godziną 16:00 a 18:00. Co więcej, promocja jest tylko dla posiadaczy aplikacji Avia Go, każdy może jednak pobrać ją przed tankowaniem i skorzystać z cen paliw poniżej 5 zł.

Promocja dotyczy poznańskich stacji przy ul. Grunwaldzkiej 104, przy ul. Księcia Mieszka I 40, oraz przy ul. Juraszów 22.

Unimot (firma do której należy marka Avia) organizowała już podobne promocje w innych miastach, takich jak Łódź, czy Lublin. Nie można więc wykluczyć, że podobne promocje zostaną w innym czasie ogłoszone w innych miastach.

Czy takie promocje stacjom się w ogóle opłacają?

Promocja to część większej strategii marketingowej – oprócz przyciągnięcia klientów na tankowanie, stacja może liczyć na to, że kierowcy zdecydują się na zakup innych produktów, co zwiększy sprzedaż. Ponadto sieć może dzięki temu zwiększyć liczbę użytkowników aplikacji, co może zachęcić klientów do częstszego korzystania z ich sieci, z racji na zebrane punkty lojalnościowe, czy informowanie o bieżących promocjach.

Ponadto jak wskazywał analityk serwisu e-petrol.pl Jakub Bogucki w rozmowie z WP Finanse, obecnie stacje paliw nie zarabiają tak bardzo na marżach, jak na dużym obrocie produktów dodatkowych, takich jak np. hot-dogi, czy kawa.