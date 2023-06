Promocje w Biedronce – lody za darmo!

Promocja na darmowe produkty w Biedronce to zawsze jest hit. Tym razem powody do radości mają dzieci i wszyscy miłośnicy lodów. Do niedzieli 26 czerwca, a przypominamy, że jest to niedziela handlowa, wszystkie lody na patyku, w różku i sandwiche Kaktus są w promocji 2+1 gratis, czyli przy zakupie dowolnych produktów na jednym paragonie, płacimy tylko za dwa lody. Podobna promocja 2+1 gratis dotyczy wszystkich lodów na patyku Magnum. Rodzaje możemy dowolnie mieszać. Z kolei wszystkie rożki Marletto są promocji 3+1 gratis.

Tylko w niedzielę 26 czerwca mamy jeszcze bardziej atrakcyjną ofertę. Z kartą Moja Biedronka wszystkie lody na patyku Marletto są w promocji 1+1 gratis. Limit dzienny – 6 produktów ( maksymalnie 3 gratis) na kartę Moja Biedronka.

Promocje w Biedronce na lodowe wielopaki

To też bardzo zachęcająca promocja. Wszystkie lodowe wielopaki, drugi tańszy produkt kupimy aż o 70 proc. taniej. Sporo zaoszczędzimy też kupując dwa opakowania wszystkich lodów Marletto, 500 ml. Drugi produkt jest tańszy o 60 proc. W obu promocjach rodzaje lodów możemy wybierać dowolnie.

