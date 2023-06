Ukryte funkcje kasy samoobsługowej w Biedronce

Wprowadzenie kas samoobsługowych się hitem. Dzięki nim zmniejszyły się kolejki do tradycyjnych kas, a każdy z klientów może obsłużyć się sam - skasować swoje zakupy i za nie zapłacić. Nie każdy jednak wie, że kasy samoobsługowe mają w Biedronce ukryte funkcje. Warto je poznać. Pierwszy przycisk znajdujący się po lewej stronie kasie to poziom głośności komunikatów. Funkcja ta może być przydatna w przypadku osób starszych. Kolejny przycisk to wezwanie kogoś z obsługi. Bywa, że kasa samoobsługowa się zawiesza albo jakieś produkt nie chce się nabić, wtedy trzeba wezwać osobę ze sklepu, która pomoże nam uporać się z tym problemem. Następnym przyciskiem na panelu kasy jest skanowanie karty Moja Biedronka.

Ten przycisk pozwala zaoszczędzić na zakupach

Ostatni przycisk na kasie samoobsługowej pomoże nam zapłacić mniej za zakupy To przycisk kalibrujący wagę znajdujący się po prawej stronie kasy samoobsługowej. Wagi w kasach samoobsługowych często nie są wytarowane i mogą błędnie ważyć owoce i warzywa. Tarowanie wagi daj nam pewność, że zapłacimy tylko za to co faktycznie kładziemy na wadze. Czasami kasa samoobsługowa sama wykrywa, że waga jest nieskalibrowana, a wówczas na ekranie podsumowania zakupów wyświetla się komunikat, żeby wskazany przycisk wcisnąć i wagę wytarować.

Sonda Czy korzystasz z kas samoobsługowych? Tak Nie