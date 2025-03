Dopłaty do prądu

Mega promocje na bukiety tulipanów i nie tylko!

W Lidlu znajdziemy wyjątkowe bukiety kwiatów w atrakcyjnych cenach. Wśród nich są polskie tulipany, 7 szt. w specjalnej promocji 3+3 gratis! Dodatkowo wszystkie bukiety tulipanów będzie można dostać 2+1 za złotówkę. Promocja obejmuje bukiety w różnych wariantach: 9, 15, 25, 35 oraz 50 sztuk – za najtańszy zapłacimy 1 zł.

Super promocja czeka również na użytkowników aplikacji Lidl Plus! Polskie tulipany, 7 szt. po aktywacji kuponu kupimy 60 proc. taniej, w cenie 5,99 zł/bukiet.

Dla miłośniczek różnorodności Lidl przygotował eleganckie bukiety z gerberami (wysokość ok. 40 cm lub 35 cm) oraz kolorowe róże, 20 szt. (wysokość ok. 40 cm) – każdy w cenie 34,99 zł/bukiet. W ofercie są też piękne kompozycje w ratanie (34,99 zł/bukiet) i w papierze (44,99 zł/bukiet). Dla tych, którzy cenią jednak klasykę, idealnym wyborem będzie bukiet z różami i goździkami (34,99 zł/bukiet) oraz bardziej wiosenne propozycje – hiacynty, 5 szt. (17,99 zł/bukiet), goździki, 10 szt. (9,99 zł/bukiet) oraz żonkile, 25 szt. (9,99 zł/bukiet).

Słodkie niespodzianki z okazji Dnia Kobiet

Wyjątkowe promocje na praliny w Lidlu - przy zakupie dwóch opakowań pralin, drugie – tańsze – obejmie obniżka aż o 70 proc.! Wystarczy aktywować kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus. To jednak nie wszystko! W sobotę, 8 marca, kultowe Ptasie Mleczko jest w promocji 1+1 gratis po aktywacji kuponu w Lidl Plus, dzięki czemu dwa opakowania można kupić w cenie jednego.

Na lidlowych możemy znaleźć szeroki wybór pralin, które doskonale sprawdzą się jako słodki upominek na Dzień Kobiet. Grand Ferrero Rocher, 125 g (24,99 zł/opak.) to klasyczna propozycja dla miłośników połączenia mlecznej czekolady i orzechów laskowych w eleganckim wydaniu. Ferrero Collection, 15 pralin (25,99 zł/opak.), łączy w sobie różne smaki i tekstury, oferując wyjątkową przyjemność z degustacji. Rafaello w opakowaniu w kształcie serca (21,99 zł/opak.), to delikatne kokosowe praliny, które sprawdzą się jako symboliczny gest w wyjątkowy dzień. W ofercie znajdą się także praliny Baileys w różnych wariantach, które wyróżniają się aksamitnym nadzieniem z subtelną nutą likieru – w supercenie 14,99 zł/opak.