Tak wyglądało otwarcie pierwszej Biedronki na Słowacji. Co zastaliśmy w środku?

Otwarcie pierwszej Biedronki na Słowacji

Pierwszemu otwarciu sklepu w Miłosławowie (niedaleko Bratysławy) towarzyszył występ zespołu ludowego, a na miejscu zgromadzona była spora grupa lokalnych mieszkańców. Później uroczyście, w towarzystwie maskotek - rzecz jasna Biedronek - przecięto wstęgę i wpuszczono pierwszych klientów.

Co rzuca się w oczy po wejściu do budynku? Przede wszystkim bardzo podobny układ i format sklepu do tego, który znamy z Polski, a przynajmniej z tych Biedronek, które przeszły już modernizację. Przy samym wejściu znajduje się stoisko z kwiatami, nieco dalej długi, ciągnący się przez cały sklep rząd lodówek. Po lewej stronie, standardowe koszyki z ze świeżymi owocami, czy warzywami. Wzdłuż sklepu znajdują się alejki m.in. z artykułami kosmetycznymi, przekąskami, czy tradycyjnie na końcu sklepu z pieczywem, oraz lodówki z produktami mięsnymi.

Na półkach możemy znaleźć znajome etykiety marek własnych Biedronki, takie jak Vital Fresh, czy czekolad Meltie. Niektóre marki przeszły lekką zmianę nazwy, np. zamiast Mlecznej Doliny, jest przetłumaczona na słowacki Mliecna Dolina.

Polskie akcenty i ceny produktów w słowackiej Biedronce

A co z polskimi produktami? Na półce z kabanosami zobaczyliśmy z kolei znajome opakowanie kabanosów Tarczyński, ale z nazwą "Snack It!". Pod tą nazwą marka sprzedaje swoje kabanosy za granicą. Z polski były również pomidory, oraz na półkach z alkoholem - wódka Żubrówka.

Widoczną różnicą w asortymencie był duży wybór lokalnych serów, charakterystycznych przysmaków dla Słowacji.

Co z cenami? Masło Mliecna Dolina kosztowało 1,99 euro za 250 g (ok. 8,28 zł). Kilogram twarogu 2,79 euro (ok. 11,60 zł), a bułka kajzerka 0,13 euro (ok. 55 groszy). W najbliższych dniach opublikujemy szersze porównanie cen. Póki co klienci, z którymi rozmawialiśmy wskazywali, że ceny są niższe, lub podobne do konkurencji - w zależności od produktu. Pierwszego dnia klienci mogli skorzystać z promocji na kosmetyki Adidas za 50 proc. regularnej cenie Adidas i 30 proc. zniżki na chipsy "Slovakia" oraz papiery toaletowe i kuchene Queen.

Jak wiemy z rozmowy z prezesem Biedronka Słowacja Maciejem Łukowskim planowane jest otworzenie na Słowacji 50 sklepów do końca 2026 roku. Na razie wiadomo, że w planach Jeronimo Martins są sklepy w miejscowościach takich jak Zvolen, Povaazska Bystrica, Nove Zamy, czy Senica.

Autor: