Biedronka dotarła na Słowację! Otwiera się pierwszy sklep i centrum dystrybucyjne

Przed otwarciem pierwszego sklepu, Jeronimo Martins zainaugurowało otwarcie nowego centrum dystrybucyjnego w Voderadach, które będzie sercem dystrybucji sieci Biedronka. Pierwszy sklep zostanie otwarty w Miłosławiu pod adresem 3265 Dunajská Lužná, niedaleko Bratysłąwy. Firma zatrudnia już 300 osób, w tym pracowników sklepów, centrali w Bratysławie i w centrum dystrybucyjnym. W przyszłości planowane jest otwarcie sklepów w miejscowościach takich jak Zvolen, Povaazska Bystrica, Nove Zamky i Senica. Jeronimo Martins planuje dalszą ekspansję w różnych regionach Słowacji.

- To szczęśliwy dzień dla Grupy Jeronimo Martins, ponieważ przybywamy do nowego dla nas kraju, z naszą marką Biedronka, w roku jej 30-lecia. Wierzymy, że możemy dokonać pozytywnej zmiany na Słowacji i będziemy zaangażowani w ścisłą współpracę ze słowackimi dostawcami, aby zbudować najlepszą możliwą ofertę w najniższych cenach dla słowackich konsumentów i rodzin - powiedział prezes Grupy Jeronimo Martins - Pedro Soares Dos Santos.

Biedronka w swojej pierwszej lokalizacji na Słowacji ma zaoferować klientom 3400 produktów we współpracy ze słowackimi dostawcami. Podobnie jak w Polsce, sieć będzie rozwijać marki własne we współpracy z lokalnymi producentami.

Pierwsza Biedronka na Słowacji

Budynek pierwszej Biedronki został zbudowany przez słowackiego dewelopera w dwa i pół miesiąca, powierzchnia sprzedaży będzie liczyć 876 metrów kwadrartowych, a wraz z zapleczem 1239 m kw. W sklepie będzie znajdowało się sześć kas samoobsługowych, trzy kasy tradycyjne, a także elektroniczne etykiety cenowe, skanery cen i automat do zwrotu butelek. Parking przed sklepem pomieści 61 samochodów (trzy miejsca są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych). W planach jest także instalacja stacji ładowania samochodów elektrycznych, oraz instalacja fotowoltaiczna na dachu sklepu.

Sieć będzie operować pod hasłem „Nízke ceny každý deň.”, czyli podobnie jak w Polsce "Codziennie niskie ceny".

- Naszym priorytetem jest oferowanie słowackim klientom świeżej żywności o wysokiej jakości i w najniższych cenach. Od samego początku koncentrujemy się również na współpracy ze słowackimi dostawcami, z którymi opracowaliśmy kilka marek własnych, podkreślających jakość, świeżość i zrównoważony rozwój. Te wartości - wraz z uczciwością i przejrzystością w naszej działalności - są kluczowymi czynnikami długoterminowego wzrostu Biedronki na Słowacji - mówi o wejściu firmy na rynek Maciej Łukowski, CEO Biedronki Słowacja.

Promocje dla pierwszych klientów na Słowacji!

Sklep w Miłosławowie będzie otwarty od godziny 7:00 do 21:00 od poniedziałku do soboty i od 8:00 do 20:00 w niedzielę.

Pierwsi klienci, którzy zrobią zakupy w dniu otwarcia Biedronki w Miłosławiu mogą liczyć na specjalne promocje. Osoby, które zrobią zakupy za minimum 30 euro, otrzymają trzy kupony o wartości 10 euro w kolejnych dniach. Ponadto wszystkie produkty kosmetyczne Adidas będą oferowane za 50 proc. ceny regularnej, podobnie jak herbaty Tekane. 30 proc. zniżki będzie na chipsy „Slovakia”, a także papiery toaletowe i kuchenne Queen.

Portugalska grupa Jeronimo Martins jest właścicielem Biedronki, największej sieci dyskontów spożywczych w Polsce. W 2025 roku sieć będzie obchodzić swoje 30-lecie istnienia. Obecnie w Polsce znajduje się 3 720 sklepów, firma zatrudnia 81 tys. Pracowników, dzięki czemu jest największym pracodawcą w Polsce. Jeronimo Martins prowadzi w Polsce także sieć drogerii Hebe, która również została otworzona na Słowacji.

Informacje o Biedronce na Słowacji znajdują się na stronie biedronka.sk, na której można sprawdzić informacje o najnowszych promocjach (dostępne także w formie drukowanych gazetek). Praca w słowackiej Biedronce dostępna jest pod adresem pracujvbiedronke.sk.