Promocje na paliwo w czasie wakacji. Nie tylko Orlen

Promocje wakacyjne na paliwo – co oferuje Orlen?

"Już od jutra paliwa EFECTA na stacjach Orlen będzie można kupić taniej o 35 gr za litr, a z Kartą Dużej Rodziny nawet o 45 gr za litr" - ogłosił koncern. Jak podał, promocja ta będzie obowiązywała od 28 czerwca, w każdy weekend do 1 września. "W tym czasie klienci wszystkich stacji Orlen w całej Polsce będą mogli kupić w promocyjnej cenie nawet 400 litrów benzyny lub oleju napędowego" - wyjaśniono w informacji.

Z promocji na stacjach Orlen będzie można skorzystać w każdy piątek, sobotę i niedzielę do 1 września, do godz. 23:59. W tym czasie można będzie uzyskać rabat na paliwa łącznie podczas ośmiu tankowań – czterech do końca lipca i czterech do 1 września. "Limit pojedynczego promocyjnego tankowania, wyłącznie do baku pojazdu, to 50 litrów, po jego przekroczeniu pozostała część tankowania będzie rozliczana po regularnej cenie" - zaznaczył Orlen.

Czym jest system ORLEN VITAY

"Z wakacyjnej promocji będą mogli skorzystać wszyscy użytkownicy programu VITAY, zarejestrowani w aplikacji ORLEN VITAY". "Nowi klienci mogą przystąpić do promocji po zarejestrowaniu się w aplikacji. Każdy jej uczestnik otrzyma 35 gr rabatu na litrze dowolnego paliwa EFECTA" - podał koncern. Wspomniał przy tym, że na dodatkową zniżkę mogą liczyć użytkownicy aplikacji ORLEN VITAY, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny - "otrzymają oni rabat wyższy o 10 gr".

Za paliwo zakupione z rabatem będzie można zapłacić gotówką, blikiem lub kartą płatniczą i otrzymać paragon albo fakturę. Wakacyjna promocja - jak zastrzegł Orlen - "nie łączy się natomiast z innymi programami rabatowymi, m.in. BIZNESTANK.

Koncern przypomniał, że program VITAY, z którego korzysta już 6,7 mln użytkowników, od ponad 20 lat umożliwia zbieranie punktów za tankowanie paliwa oraz zakup innych produktów na stacjach Orlenu. Punkty VITAY można wymieniać np. na kupony rabatowe, ale także przeznaczyć na pomoc charytatywną.

Promocje również na innych stacjach

- Tankuj i zyskaj do 8 zł. Zatankuj dowolną ilość paliwa, odbierz kupon rabatowy: 3 zł na dowolny produkt z oferty Wild Bean Cafe, 5 zł na usługi myjni automatycznej bp lub kartę przedpłaconą do myjni bezdotykowej bp. Promocja trwa do dnia 3 września 2024 – podaje strona bp.com.

