Promocje w Netto. Cudne prezenty już za 7 zł!

Dzień Matki 2023 – promocje na kosmetyki w Netto

Sieć przygotowała wyjątkową ofertę kosmetyczną na Dzień Matki : to promocyjny duet Elseve L’Oréal Paris. Szampony Elseve będzie można kupić w Netto w cenie aż o 38 proc. niższej od regularnej, za jedyne 11,99 zł. Do kompletu idealnie sprawdzi się odżywka Elseve, z okazji Dnia Matki dostępna w Netto w supercenie 10,99 zł. Prezent złożony z kosmetyków do włosów możemy uzupełnić o estetyczne, przyjemne w dotyku ręczniki z okolicznościowymi napisami (50x90 cm, różne wzory, w cenie 24 PLN zł czy zestaw do stylizacji fryzur w cenie 99 zł. W jego skład wchodzi suszarka, nasadka, dyfuzor oraz dwie szczotki, całość zapakowana w ozdobny futerał.

Promocje w Netto na słodycze

W ofercie sieci mamy m.in. pianko-galaretki w czekoladzie Choco Bella, 1 opak./400 g za 8,99 zł, bombonierka Choco Bella 1 opak./400 g za 11,99 zł, Raffaello w cenie 9,99 zł. Czekoladki Merci, w tym w wersji klasycznej oraz limitowanej, są w promocji w cenie 16,49 zł za 1 opak./250g przy zakupie dwóch opakowań, z kolei duża tabliczka czekolady Milka kosztuje tylko 12,49 za 1 szt. przy zakupie 2 sztuk. Dostępne różne rodzaje. Do soboty 27.05 jest też promocja na herbatę i kawę oraz okolicznościowe kubki – różne rodzaje w cenie od 10 zł lub filiżanki z napisem na Dzień Matki.

Netto - wyjątkowe zestawy dla Mam

Warte uwagi są także dostępne w promocji Netto gotowe zestawy prezentowe w atrakcyjnych cenach, od 49,zł za jeden zestaw. Składają się one przede wszystkim z różnego rodzaju słodkości takich jak czekolady, praliny ciastka i wafle, a część zawiera także kawę i herbatę. Wszystkie zapakowane, ozdobione wstążką i gotowe, by podarować je w prezencie.

Kwiaty w promocji Netto

Róże, tulipany i inne kwiaty to klasyczny prezent na Dzień Matki. W Netto dostępne są bukiety: 7 szt. tulipanów za 8,99 zł, 15 szt. róż za 9,99 zł, standardowy wielokwiatowy za 19,99 zł oraz duży bukiet premium w cenie 39,99 zł. W ofercie Kwiaciarni Netto są także doniczkowe rośliny ozdobne w różnych kolorach, m.in. oleander (za 27,99 zł), lub kalanchoe (9,99 zł). W dniach 25 i 26.05. storczyk 1-pędowy w doniczce w promocji kupimy za dostępny w tym samym terminie za 24,99 zł.

