Przeciętne zarobki w Polsce w drugim kwartale 2024 roku. To już potężna kwota

Ile wynosi średnia płaca w Polsce? GUS podał najnowsze dane

Jak wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2024 roku wyniosło 8034,41 zł. Przy założeniu standardowej umowy o pracę, to ok. 5806,93 zł netto ("na rękę").

Co ciekawe, to spadek względem średniej krajowej w I kwartale 2024 roku (o 1,3 proc.), wtedy GUS podawał, że wynosiła 8147,38 zł brutto (ok. 5883,65 zł netto). Należy jednak pamiętać, że różnice mogą wynikać z metodologii, bo Główny Urząd Statystyczny do średniej płacy wlicza również, premie, nagrody i dodatki, a na początku roku mogły być wypłacane jeszcze nagrody roczne.

Z kolei względem 2023 roku przeciętna płaca w II kwartale 2024 roku wzrosła o 14,7 proc., w II kwartale 2023 roku wynosiła 7005,76 zł brutto. Cały ubiegły rok został zamknięty z średnia krajową na poziomie 7155,48 zł, więc od tego czasu, przeciętne wynagrodzenie wzrosło niemal o tysiąc złotych.

Z kolei według innego odczytu GUS, średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 roku wynosiła 8144,83 zł brutto i była o 11 proc. wyższa niż przed rokiem. Jednocześnie w czerwcu odnotowano spadek zatrudnienia o 3,2 tys. etatów względem maja.