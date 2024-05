i Autor: Shutterstock, Marek Kudelski/Super Express

Pensja minimalna

Nie będzie podwyżki pensji minimalnej w 2025?! Stanowcze słowa

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk szefowa resortu, rodziny, pracy i polityki społecznej chciałaby, aby wysokość płaca minimalna w Polsce wynosiła ok. 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia od przyszłego roku. To by oznaczało rekordową, 15 proc. podwyżkę, do ok. 4900 zł. Pracodawcy chcą zamrożenia podwyżek. W 2025 roku nie będzie podwyżki płacy minimalnej?