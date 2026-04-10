Kto zapłaci za pobyt seniora w DPS, jeśli on sam nie ma pieniędzy?

Co grozi osobom, które przejęły nieruchomość od starszego krewnego?

Jak zmieniają się zasady kierowania do domów pomocy społecznej?

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nieruchomość od seniora? Teraz zapłacisz za DPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Jedna z kluczowych zmian dotyczy rozszerzenia kręgu osób zobowiązanych do płacenia za pobyt seniora w domu pomocy społecznej.

Wiceminister Katarzyna Nowakowska poinformowała PAP, że do katalogu płatników dopisane zostaną osoby, które w ciągu ostatnich 10 lat przejęły nieruchomość od mieszkańca DPS. Bez znaczenia będzie forma transakcji – liczy się sam fakt przejęcia majątku.

Umowa dożywocia też zobowiązuje do płacenia za DPS

Zmiany obejmą również osoby, które podpisały z seniorem umowę dożywocia. Taka umowa wiąże się ze zobowiązaniem do zapewnienia opieki. Jeśli senior trafi do domu pomocy społecznej, koszty pobytu spadną właśnie na te osoby.

– Chcemy ochronić seniorów przed oszustwami, kiedy to pozbywają się swoich mieszkań, a potem trafiają do domu pomocy społecznej – wyjaśniła wiceminister Nowakowska.

Koszt pobytu w DPS przekracza 7 tysięcy złotych miesięcznie

Skąd tak duże zmiany? Pobyt w domu pomocy społecznej to dziś średnio ponad 7 tysięcy złotych miesięcznie. W aż 85 proc. przypadków koszty te ponoszą samorządy. Resort chce, by tam, gdzie można zorganizować opiekę inaczej, pieniądze publiczne szły w pierwszej kolejności na opiekę środowiskową.

Niemal 300 gmin w Polsce nie realizuje dziś obowiązkowych usług opiekuńczych, twierdząc, że nie mają takich potrzeb. Nowe przepisy mają to zmienić.

DPS tylko dla dorosłych. Dzieci z niepełnosprawnościami poza systemem

Projekt zakłada też, że do domów pomocy społecznej kierowani będą wyłącznie dorośli. To istotna zmiana dla dzieci z niepełnosprawnościami, które dziś trafiają do DPS-ów.

Zdaniem Nowakowskiej system pieczy zastępczej i wspierania rodziny jest lepiej dostosowany do potrzeb dzieci i tam powinny trafiać osoby niepełnoletnie wymagające stałej opieki.

Mieszkalnictwo wspomagane jako alternatywa dla DPS

Nowe przepisy mają też promować mieszkalnictwo wspomagane jako realną alternatywę dla pobytu w domu pomocy społecznej. Resort chce, by osoby potrzebujące opieki mogły jak najdłużej pozostawać w swoim środowisku – blisko rodziny, znajomych i sąsiadów.

– Chcemy przynajmniej wyrównać szanse – podkreśliła wiceminister – by osoba potrzebująca miała możliwość jak najdłużej być w swoim środowisku, oczywiście z odpowiednim wsparciem.

Zmiany dla pracowników pomocy społecznej

Nowelizacja przewiduje też poprawę warunków pracy dla pracowników pomocy społecznej. Projekt zakłada m.in.:

superwizję dla wszystkich pracowników, nie tylko pracowników socjalnych,

dla wszystkich pracowników, nie tylko pracowników socjalnych, ustawowe standardy szkoleń z bezpieczeństwa,

z bezpieczeństwa, uregulowanie terminów przyznawania podwyżek przy awansie zawodowym.

Dodajmy dla wyjaśnienia, że superwizja to regularne spotkania pracowników z doświadczonym specjalistą, podczas których omawiają trudne przypadki, radzą sobie z wypaleniem zawodowym i doskonalą swoje umiejętności.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ministerstwo chce, by projekt trafił przed wakacjami na posiedzenie Rady Ministrów, a po wakacjach do Sejmu. Termin wejścia w życie zmian zależy od przebiegu konsultacji i uzgodnień międzyresortowych.

– Chciałabym, by stało się to w tym roku – zadeklarowała wiceminister Nowakowska.

Mówi Bożena Wiącek, terapeuta zajęciowy z DPS-u.