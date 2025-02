Dramat seniorów! Nawet 12 tys. zł za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Koszty pobytu w DPS

Ile kosztuje miejsce w DPS? W 2025 roku za państwowy DPS zapłacimy od 4,5 tys. zł do nawet 12 tys. zł miesięcznie, a w prywatnych placówkach kwoty sięgają 15 tys. zł lub więcej. Kogo na to stać? W przypadku publicznej placówki koszty są dzielone pomiędzy seniora oraz jego rodzinę. Do ośrodka może dopłacać także gmina, z której pochodzi senior.

Mieszkaniec DPS-u może przeznaczyć maksymalnie 70 proc. swojego dochodu na pokrycie kosztów pobytu. "Jeśli koszt utrzymania przekracza tę kwotę, pozostałą część muszą uiścić kolejne osoby zobowiązane. Przykładowo, jeśli mieszkaniec ma emeryturę w wysokości 3500 zł, to 70 proc. tej sumy (2450 zł) przeznacza na opłatę. Gdy koszt pobytu wynosi 5000 zł, pozostałe 2550 zł muszą pokryć małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) lub gmina" - wylicza serwis "Dziennika Gazety Prawnej".

Zwolnienie z opłaty za DPS

Co istotne, od stycznia 2025 roku wzrosły progi dochodowe, które wpływają na obowiązek partycypowania w kosztach pobytu w DPS-ie. W 2024 roku 300% kryterium dochodowego wynosiło 2328 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1800 zł dla osoby w rodzinie. Ale w 2025 roku kwoty te wzrosły odpowiednio do 3030 zł i 2469 zł. Oznacza to, że osoby z dochodem powyżej tych progów są zobowiązane do pokrycia kosztów pobytu mieszkańca w DPS-ie. Stawkę wyliczy organ odpowiedzialny za DPS. Można wnioskować do organu odpowiadającego za DPS w danym regionie (np. do Ośrodka Pomocy Społecznej) o zwolnienie z części lub całości wyznaczonej sumy, odpowiednio argumentując i dokumentując swoją prośbę i sytuację życiową. Na przykład dorosłe dziecko nie musi już ponosić opłat za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej, jeśli wykaże, że rodzic ten rażąco naruszał obowiązek alimentacyjny lub inne obowiązki rodzinne.

