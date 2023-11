Przejdziesz wcześniej na emeryturę? Nie dostaniesz trzynastki i czternastki!

W co inwestują najbogatsi na świecie: Buffet, Burry, Gates?

Przepisy są nieprecyzyjne. Wątpliwości ekspertów

Feralny zapis brzmi: "projekt ustawy wyłącza możliwość łączenia świadczeń z systemu emerytalno-rentowego (niezależnie, czy powszechnego, czy rolniczego) z emeryturą stażową". Dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego określa zapis jako niejednoznaczny.

- W powszechnym rozumieniu są one ("trzynastki" i "czternastki" - przyp. red.) nazywane "emeryturami", ale z punktu widzenia prawa są one ściśle związane ze świadczeniami emerytalno-rentowymi. Nie otrzyma ich osoba, która nie ma prawa do emerytury lub renty - mówił dr Lasocki w Radiu Zet.

Ekspert zauważa, ze być może chodzi również o to, że emerytury stażowej nie będzie można łączyć np. z emeryturą po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Pojawiają się kolejne pytania: czy po przekroczeniu wieku emerytalnego ZUS lub KRUS automatycznie przyzna "zwykłą" emeryturę? Czy emerytura ta zostanie pomniejszona o kwoty już wypłacone, jak to ma miejsce w przypadku wcześniejszych emerytur?

Są to tylko założenia. Prawdopodobnie po zmianie rządu zmieni się projekt.

