Przejęcie właściciela TVN wstrzymane! Jest data kluczowego procesu

Ogromna fuzja medialna o wartości 110 mld dolarów, łącząca Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery (właściciela TVN), została wstrzymana.

Sąd federalny w USA odroczył kluczowy proces w tej sprawie aż do marca 2027 roku, co oznacza długie miesiące niepewności dla gigantów medialnych.

Opóźnienie transakcji może wygenerować kary finansowe sięgające nawet 1,7 mld dolarów, zwiększając presję na koncerny.

Fuzja napotyka sprzeciw ze strony stanów USA i Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, którzy obawiają się monopolu i negatywnego wpływu na konkurencję.

Wielkie plany muszą poczekać. Mimo że wszystko wydawało się iść w dobrym kierunku, losy jednej z największych fuzji w historii mediów zawisły na włosku. Sędzia federalny w Kalifornii właśnie postawił potężny znak zapytania przy transakcji wartej 110 mld dolarów. Chodzi o przejęcie Warner Bros. Discovery (WBD), czyli obecnego właściciela m.in. polskiej Grupy TVN, przez koncern Paramount Skydance. Sprawa trafiła do sądu, a ten nie spieszy się z jej rozstrzygnięciem.

Kiedy proces w sprawie fuzji Paramount i WBD?

Choć prawnicy Paramount Skydance naciskali na jak najszybsze terminy i wnioskowali o rozprawę jeszcze w listopadzie 2026 roku, sąd był innego zdania. Decyzją kalifornijskiego sędziego federalnego, kluczowy proces w sprawie przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance odbędzie się dopiero w marcu 2027 roku. Rozprawa ma potrwać 12 dni i to właśnie wtedy zapadną kluczowe decyzje. Oznacza to, że cała operacja zostaje wstrzymana na wiele miesięcy. Zgodnie z ustaleniami, Paramount zgodził się nie finalizować transakcji aż do wydania orzeczenia przez sąd lub najpóźniej do 1 czerwca 2027 roku.

Dlaczego przejęcie właściciela TVN zostało zablokowane?

Skąd w ogóle to całe zamieszanie? Okazuje się, że nie wszyscy są zachwyceni pomysłem stworzenia tak potężnego gracza na rynku medialnym. Transakcję zakwestionowała grupa amerykańskich stanów, która złożyła w tej sprawie pozew. Główny argument to obawa, że taka fuzja stworzy giganta, który zdominuje rynek dystrybucji filmów i programów telewizyjnych, a to z kolei zagrozi zdrowej konkurencji.

To jednak nie koniec problemów. Do protestu dołączyła również potężna Amerykańska Gildia Scenarzystów (Writers Guild of America). Jej przedstawiciele uważają, że połączenie sił obu koncernów drastycznie ograniczy konkurencję na rynku pracy dla scenarzystów i osłabi ich pozycję negocjacyjną. Sąd postanowił, że oba pozwy będą rozpatrywane łącznie podczas marcowego procesu.

Miliardy dolarów kary za opóźnienie fuzji

Czas to pieniądz, a w tym przypadku – ogromny pieniądz. Każdy miesiąc zwłoki generuje gigantyczne koszty. Jeśli gigantyczna fuzja Paramount Skydance zostanie wstrzymana aż do przyszłego lata, opóźnienie może kosztować firmę nawet 1,7 mld dolarów. To kwota, jaką koncern obiecał w ramach opłat za zwłokę akcjonariuszom Warner Bros. Discovery. Stawka jest więc niezwykle wysoka, a presja finansowa rośnie z każdym dniem.

Co ciekawe, sama transakcja wydawała się już na ostatniej prostej. W kwietniu 2026 roku zgodę na nią wyrazili akcjonariusze WBD, a w lipcu zielone światło dała Komisja Europejska. Amerykański system prawny okazał się jednak twardszym orzechem do zgryzienia.

Co dalej z właścicielem TVN?

Na razie przyszłość transakcji jest niepewna. Połączenie sił Paramount Skydance (właściciela m.in. studia Paramount Pictures, stacji CBS, MTV i platformy Paramount+) z Warner Bros. Discovery (do którego należą HBO, platforma Max, CNN, Discovery Channel oraz w Polsce Grupa TVN) stworzyłoby prawdziwego hegemona na światowym rynku mediów. Na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba będzie jednak poczekać co najmniej do wiosny 2027 roku. Do tego czasu właściciel TVN pozostaje w rękach Warner Bros. Discovery, a cała branża z zapartym tchem obserwuje rozwój sytuacji za oceanem.

Trump UWIELBIA Putina. EKSPERTKA UJAWNIA kogo kocha prezydent USA! | Górnicka-Partyka