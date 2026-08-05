Premier Tusk uspokaja: mimo rekordowych upałów i ograniczeń w elektrowniach, nie ma ryzyka blackoutu dzięki dywersyfikacji źródeł energii, w tym rekordowej produkcji fotowoltaiki.

Szef rządu podkreśla, że fotowoltaika pracuje na pełnych obrotach, ale wskazuje na pilną potrzebę inwestycji w lądowe farmy wiatrowe, krytykując ich blokowanie.

W obliczu ekstremalnych upałów, Premier Tusk apeluje do pracodawców o ochronę zdrowia pracowników, sugerując pracę zdalną, częste przerwy i dostęp do zimnej wody.

Rząd Donalda Tuska reaguje na upały. Czy grozi nam blackout?

Ekstremalne temperatury, które nawiedziły Polskę, zmusiły rząd Donalda Tuska do pilnej reakcji. W związku z rosnącymi obawami o stabilność sieci energetycznej, premier Donald Tusk zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli kluczowi eksperci, w tym Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, oraz Konrad Puchała, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

"Chciałem dowiedzieć się u źródeł, czy istnieje ryzyko jakiejś formy blackoutu" – wyjaśnił szef rządu. Premier zapewnił jednak, że mimo rekordowych temperatur nie ma obecnie ryzyka, że w polskich domach zabraknie prądu, a blackout w Polsce w 2026 roku nam nie grozi. "Nie przewidujemy dzisiaj jakichś dramatycznych zdarzeń, jeśli chodzi o energię elektryczną w Polsce" – podsumował, uspokajając opinię publiczną.

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Fotowoltaika ratuje sytuację, ale Tusk wbija szpilę prezydentowi

Premier przyznał, że sytuacja jest trudna. Ze względu na niskie stany wód i wysoką temperaturę, ograniczono pracę części bloków w kluczowych elektrowniach w Kozienicach i Połańcu, które potrzebują wody do chłodzenia. Mimo to system pozostaje stabilny, a kluczową rolę odgrywa tu dywersyfikacja źródeł energii, a zwłaszcza jedno z nich.

"Kiedy niektórzy muszą ograniczyć produkcję energii, bo jest za gorąco, fotowoltaika dostarcza energii więcej niż kiedykolwiek" – podkreślił premier Donald Tusk. Słoneczna pogoda, choć uciążliwa dla ludzi i tradycyjnej energetyki, okazała się zbawienna dla paneli słonecznych. Szef rządu wykorzystał tę okazję, by skrytykować prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie tzw. ustawy wiatrakowej. Stwierdził, że dodatkowe wiatraki na lądzie są teraz najbardziej potrzebne w bilansie energetycznym kraju i zasugerował, by jego polityczni oponenci "poszli po rozum do głowy".

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Apel do pracodawców: "Bądźcie ludźmi dla innych i dla siebie"

Premier Donald Tusk nie skupił się wyłącznie na infrastrukturze. W specjalnym nagraniu i podczas konferencji prasowej wystosował ważny apel do pracodawców w związku z rekordowymi upałami. Podkreślił, że praca w temperaturze sięgającej 40 stopni Celsjusza zagraża zdrowiu, a nawet życiu pracowników.

Zwrócił się z prośbą o zapewnienie podwładnym odpowiednich warunków: dostępu do zimnej wody, klimatyzacji lub wiatraków oraz zasłoniętych okien. Sugerował też większą elastyczność, taką jak praca zdalna czy zmiana godzin pracy, jeśli to tylko możliwe. "W te upalne godziny bądźcie ludźmi dla innych i dla siebie" – prosił premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak dodał, jeśli inne rozwiązania zawodzą, konieczne jest robienie przerw, bo w takich warunkach nie da się normalnie funkcjonować.Źródło: X, RMF FM

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