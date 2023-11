Przejścia dla pieszych będą bezpieczniejsze. Milionowe kontrakty

Polacy nie chcą pracować w branży spożywczej? Średni czas pracy to 5 miesięcy

W jakich miastach powstaną bezpieczniejsze przejścia dla pieszych?

Nowa infrastruktura drogowa zbudowana zostanie na przejściach dla pieszych znajdujących się w ciągu dk 11 w miejscowościach Ciasna, Molna i Sieraków Śląski, dk 46 w Gwoździanach, Lipiu Śląskim, Lisowicach, Pawonkowie, Kochanowicach, Lubecku, Herbach, Lisowie, Blachowni, Pietrzakach i Trzepizurach, a także na dk 78 w Tarnowskich Górach.

Jak zostaną przebudowane przejścia dla pieszych?

Jak poinformował, prace ma zrealizować firma ECO ENERGY POLAND z Cieszyna, a samo wykonanie robót budowlanych powinno nastąpić do sześciu miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązał się do przygotowania dokumentacji projektowej i docelowej organizacji ruchu. Po akceptacji opracowań projektowych oraz zatwierdzeniu organizacji ruchu firma ECO ENERGY POLAND wybuduje dedykowane oświetlenia dla pieszych. Tam gdzie okaże się to niezbędne, wykona też prace brukarskie obejmujące budowę dojść dla pieszych oraz tzw. kostki integracyjne wraz z niezbędną modyfikacją oznakowania pionowego i poziomego.

Czym jest Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej?

"W ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej realizujemy szeroki zakres działań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prace obejmują głównie przebudowy skrzyżowań, budowę chodników i dróg rowerowych, a także drogowych sygnalizacji świetnych i ostrzegawczych. Doświetlamy również przejścia dla pieszych i ich strefy przejściowe. Nacisk stawiany jest na poprawę bezpieczeństwa pieszych, zaliczanych do grupy niechronionych użytkowników dróg. Działania obejmują zarówno punktowe lokalizacje, jak też kompleksowe zadania na dłuższych odcinkach komunikacyjnych" - wyjaśnił Szymon Haczyk.

Więcej bezpieczeństwa, mniej wypadków na przejściach dla pieszych

Celami szczegółowymi PBID są ochrona uczestników ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez redukcję liczby wypadków i ich ofiar.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła już ponad 300 inwestycji w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 (PBID). Kolejnych 287 inwestycji jest w trakcie realizacji, a 318 na etapie przetargu lub przygotowania.

