Przelew BLIK trafi niewłaściwej osoby. Nawet jeśli numer jest poprawny!

Z jakiego powodu przelewy BLIK trafiają do innych osób? Recykling numerów telefonów

- Chociaż sama kwestia numerów telefonicznych pochodzących z recyklingu pozostaje poza właściwością działania Rzecznika Finansowego, Rzecznik będzie dążył do podjęcia działań systemowych w celu wprowadzenia zmian w przepisach, prowadzących do wypełnienia luki prawnej (…) dla klientów płacących BLIKIEM – informuje cytowane przez money.pl Biuro Rzecznika Finansowego.

Jeśli użytkownik Smartfonu rezygnuje ze swojego numeru, to kombinacja cyfr nie znika raz na zawsze, później może trafić do innej osoby. Jednak w systemie BLIK występuje specyficzne powiązanie. Numer rachunku jest przypisany do numeru telefonu, elektroniczne ślady niekiedy pozostają, co bywa przyczyną przelewów do niewłaściwych osób.

Bankowe procedury są na tyle specyficzne, że ciężko doradzić cokolwiek poza upewnieniem się w swoim oddziale o prawidłowość powiązania pomiędzy nowym zestawem rachunek-telefon.

Przelew BLIK do niewłaściwej osoby – jak odzyskać środki?

Zgodnie z art. 405. KC

„Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

Abstrahując od wewnętrznych procedur konkretnych banków, pozostają przepisy Kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że orzeczenie w postępowaniu cywilnym to nie jest kwestia tygodnia. Z tego powodu lepiej próbować wcześniej w banku.

- (…) odbiorca błędnego przelewu ma 30 dni na dobrowolny i anonimowy zwrot pieniędzy. Jeśli po upływie wyznaczonego terminu pieniądze nie zostaną zwrócone, nadawca, bazując na danych o odbiorcy otrzymanych od banku, może podjąć kroki prawne w postępowaniu cywilnym” – informuje cytowane przez bankier.pl stanowisko biura prasowego operatora BLIK.