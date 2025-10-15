Program „Aktywny rodzic” przekazał rodzinom z dziećmi do 3 lat prawie 5 mld zł.

Dzięki programowi powstało 37 tys. nowych miejsc żłobkowych, a użłobkowienie wzrosło do 46%.

Wydatki na politykę rodzinną wzrosły z 60 mld zł (2023) do blisko 100 mld zł (2025).

Program oferuje elastyczne wsparcie, obniżając średni koszt opieki żłobkowej o 91%.

Program „Aktywny rodzic” – miliardy dla rodzin

Podczas spotkania w Żłobku Publicznym nr 16 w Warszawie wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska poinformowała, że w ramach programu „Aktywny rodzic” pomoc otrzymali rodzice wszystkich dzieci w wieku od roku do trzech lat.

Według danych resortu, od listopada 2024 r. do sierpnia 2025 r. do rodzin w całej Polsce trafiło blisko 5 mld zł.

Inwestycje w żłobki w całym kraju

Środki przeznaczone na realizację programu różnią się w zależności od regionu. W samym województwie mazowieckim na funkcjonowanie „Aktywnego rodzica” przekazano ponad 860 mln zł, w śląskim – 509 mln zł, a w małopolskim – 498 mln zł.

Dzięki tym środkom powstało już około 37 tys. nowych miejsc żłobkowych. Największy przyrost odnotowano w województwie mazowieckim (6400 miejsc), małopolskim (4500) i wielkopolskim (4000).

Gajewska przypomniała, że na początku kadencji rządu koalicji poziom użłobkowienia wynosił 36 proc., a obecnie wzrósł do 46 proc.. Zaznaczyła też, że dzięki środkom z KPO powstanie łącznie 100 tys. nowych miejsc żłobkowych.

Dziemianowicz-Bąk: wsparcie rodzin to priorytet

Szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przypomniała, że od zwycięstwa koalicji w wyborach minęły dwa lata, a wydatki na politykę rodzinną znacząco wzrosły.

W 2023 roku na wsparcie rodzin przeznaczono 60 mld zł, natomiast w 2025 roku jest to już blisko 100 mld zł. – „To jest efekt podniesienia świadczenia wychowawczego do 800 zł, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego do tysiąca złotych oraz wprowadzenia programu ‘Aktywny rodzic’” – podkreśliła minister.

Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła również, że średni koszt opieki żłobkowej spadł o 91 proc., co w praktyce oznacza realną ulgę w budżetach domowych.

Elastyczne wsparcie dla rodziców

Według minister Dziemianowicz-Bąk, „Aktywny rodzic” to program zapewniający wolność wyboru – rodzice mogą zdecydować, czy skorzystają z pomocy niania, dziadków lub babć, czy wybiorą żłobek. Pomoc finansowa obejmuje również tych, którzy postanowili zostać z dzieckiem w domu.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Karpacz 2025