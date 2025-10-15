To już czternasta edycja Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie.

Forum rozpoczyna się 15 października i potrwa trzy dni

W forum wezmą udział kluczowi politycy, ministrowie i eksperci, wśród nich m.in. premier Donald Tusk

Debaty podzielono ścieżek tematycznych, w tym nowość – bezpieczeństwo i obronność.

Startuje 14. edycja Europejskiego Forum Nowych Idei

EFNI to jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej, będące platformą wymiany myśli i dialogu. Już po raz czternasty Sopot ugości polityków ze szczebla samorządowego, krajowego i unijnego, naukowców, biznesmenów, ludzi kultury i sportu. Przez trzy dni będą debatować nad najważniejszymi wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi stojącymi przed Polską, Europą i światem.

W Sopocie pojawią się najważniejsi gracze polskiej sceny politycznej. Obecność potwierdzili m.in. premier RP Donald Tusk, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, ministra edukacji Barbara Nowacka, minister Maciej Berek, ministra kultury Marta Cienkowska i minister energii Miłosz Motyka. Dołączą do nich posłowie, senatorowie i eurodeputowani. Ich zaangażowanie świadczy o wadze tematów poruszanych na EFNI.

Sześć ścieżek tematycznych na EFNI 2025

Debaty panelowe podzielono na sześć ścieżek tematycznych, obejmujących najważniejsze aspekty współczesnego świata. Program uzupełnią lubiane formaty, jak Nocne Marki i EFNI Talks, oraz nowość: poranne wykłady o demografii i etyce w biznesie.

- Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, a największą nowością jest ścieżka o bezpieczeństwie i obronności – mówi dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Programowej EFNI.

Bloki tematyczne poruszą tematy wielobiegunowości świata, cyfrowej transformacji, zielonej zmiany, zrównoważonego rozwoju i zdrowia. Celem jest znalezienie odpowiedzi na globalne problemy.

- W obecnej sytuacji dialog jest kluczowy. Tylko wymiana myśli i perspektyw pozwoli znaleźć rozwiązania dla Polski i Europy – dodaje Henryka Bochniarz.

Europejskie Forum Nowych Idei organizowane jest od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot. Superbiznes jest jednym z partnerów wydarzenia.