- To już czternasta edycja Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie.
- Forum rozpoczyna się 15 października i potrwa trzy dni
- W forum wezmą udział kluczowi politycy, ministrowie i eksperci, wśród nich m.in. premier Donald Tusk
- Debaty podzielono ścieżek tematycznych, w tym nowość – bezpieczeństwo i obronność.
Startuje 14. edycja Europejskiego Forum Nowych Idei
EFNI to jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej, będące platformą wymiany myśli i dialogu. Już po raz czternasty Sopot ugości polityków ze szczebla samorządowego, krajowego i unijnego, naukowców, biznesmenów, ludzi kultury i sportu. Przez trzy dni będą debatować nad najważniejszymi wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi stojącymi przed Polską, Europą i światem.
W Sopocie pojawią się najważniejsi gracze polskiej sceny politycznej. Obecność potwierdzili m.in. premier RP Donald Tusk, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, ministra edukacji Barbara Nowacka, minister Maciej Berek, ministra kultury Marta Cienkowska i minister energii Miłosz Motyka. Dołączą do nich posłowie, senatorowie i eurodeputowani. Ich zaangażowanie świadczy o wadze tematów poruszanych na EFNI.
Sześć ścieżek tematycznych na EFNI 2025
Debaty panelowe podzielono na sześć ścieżek tematycznych, obejmujących najważniejsze aspekty współczesnego świata. Program uzupełnią lubiane formaty, jak Nocne Marki i EFNI Talks, oraz nowość: poranne wykłady o demografii i etyce w biznesie.
- Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, a największą nowością jest ścieżka o bezpieczeństwie i obronności – mówi dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Programowej EFNI.
Bloki tematyczne poruszą tematy wielobiegunowości świata, cyfrowej transformacji, zielonej zmiany, zrównoważonego rozwoju i zdrowia. Celem jest znalezienie odpowiedzi na globalne problemy.
- W obecnej sytuacji dialog jest kluczowy. Tylko wymiana myśli i perspektyw pozwoli znaleźć rozwiązania dla Polski i Europy – dodaje Henryka Bochniarz.
Europejskie Forum Nowych Idei organizowane jest od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot. Superbiznes jest jednym z partnerów wydarzenia.
Polecany artykuł: